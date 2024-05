Onze enchérisseurs remportent les enchères d’or du 23 mai

Photo : VNA/CVN

La Banque centrale a déclaré que le prix de l’offre le plus élevé était de 88,73 millions de dôngs et le plus bas de 87,72 millions de dôngs le taël.

Le prix de référence pour calculer la valeur du dépôt est de 88,9 millions de dôngs par taël.

Depuis le 19 avril, la BEV a mené neuf ventes aux enchères de lingots d’or SJC afin d'augmenter l'offre sur le marché, dont six enchères réussies avec un volume total gagnant de 48.500 taëls d'or.

Sur le marché domestique, le prix de l'or SJC a fortement baissé. Plus précisément, à 13h50 le 23 mai, la Compagnie de joaillerie Saigon a affiché le prix de l'or SJC entre 87,8 et 89,8 millions de dôngs/taël (achat - vente), soit une chute de 1,1 million de dôngs/taël des côtés d’achat et de vente par rapport à la séance de clôture d'hier.

VNA/CVN