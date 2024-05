Les exportations de bois vietnamiens affichent une croissance positive

La valeur des exportations de bois et de produits en bois du Vietnam est estimée à plus de 6 milliards d'USD au cours des cinq premiers mois de cette année, soit une augmentation de 18% par rapport à la même période de l'année précédente, selon le Département général des douanes vietnamiennes.

>> Les entreprises de bois et de meubles exhortées à utiliser l'e-commerce

>> Renforcement des liens entre les entreprises nationales et d'IDE pour stimuler les exportations de bois

>> L'industrie du bois et de l'ameublement augmente de manière proactive sa valeur ajoutée

>> Bac Giang vise 16.000 ha de forêts de production de bois en 2025

Photos : VNA/CVN

En particulier, les exportations de produits en bois devraient rapporter plus de 4 milliards d'USD, une hausse de 7,5% en rythme annuel.

Tô Xuân Phuc, directeur général de l'Initiative sur la politique forestière, le commerce et les finances (Forest Trends), a déclaré que l'industrie du bois du Vietnam se rétablirait progressivement en 2024 à mesure que la demande pour ces produits augmenterait.

Do Xuan Lap, président de l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (VIFOREST), a mentionné que le Vietnam est l'un des principaux exportateurs de bois au monde. Le bois vietnamien est présent dans 170 pays et territoires à travers le monde, pénétrant davantage les marchés clés comme les États-Unis, l'Europe, la République de Corée et le Japon et gagnant en présence sur les marchés émergents comme le Moyen-Orient et l'Inde.

Il a souligné que le Vietnam a consolidé sa position sur le marché mondial du bois grâce à ses avantages en matière de développement forestier, de politiques de soutien et d'adhésion aux accords de libre-échange.

Photo : VNA/CVN

En outre, les entreprises vietnamiennes investissent dans les nouvelles technologies et la transformation numérique pour développer de nouveaux produits et services et améliorer leur compétitivité, efficacité et productivité.

Cependant, l'industrie du bois vietnamienne fait face à plusieurs défis, notamment lorsque les principaux importateurs imposent des exigences plus strictes sur l'origine, la production verte, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM), etc.

La capacité interne des entreprises vietnamiennes est également un obstacle, la plupart d'entre elles produisant principalement en fonction des commandes et des conceptions des distributeurs étrangers, a-t-il ajouté. La production et les exportations ont constamment augmenté au fil des ans, mais dépendent toujours d'une main-d'œuvre et de matières premières bon marché, et la valeur ajoutée des produits reste faible.

Nguyên Liêm, président de l'Association du meuble Binh Duong, a estimé que les exportations de bois et de produits en bois vietnamiens vers les États-Unis ont augmenté au cours des premiers mois de cette année, stimulant la croissance de l'industrie.

Les importateurs américains accordent une grande importance au Vietnam et le considèrent comme un fournisseur important de bois et de produits en bois à l'échelle mondiale, a-t-il déclaré, ajoutant que si les entreprises pouvaient capitaliser sur cet avantage, elles pourraient réaliser des percées.

Il a également suggéré aux producteurs de bois vietnamiens de diversifier leurs marchés et d'augmenter leurs exportations vers d'autres marchés potentiels.

VNA/CVN