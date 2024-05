Volez partout en Inde avec une réduction de 50% sur les billets d'avion Vietjet !

Jusqu'au 27 mai 2024, Vietjet propose des milliers de billets Business, SkyBoss, Deluxe et Eco avec une réduction de 50% sur les vols directs entre Hanoï/Hô Chi Minh-Ville et New Delhi, Mumbai, Kochi, Ahmedabad, avec des horaires de vol flexibles d'ici le 30 septembre 2024.

Pour cela, connectez-vous au site www.vietjetair.com et à l'application mobile Vietjet Air.

Photo : Vietjet/CVN

Jusqu'au 25 mai 2024, les passagers ont la possibilité d'acheter des produits hors taxes de prestigieuses marques internationales de parfums, de boissons haut de gamme, de bijoux et de cosmétiques avec des réductions allant jusqu'à 50% dans la boutique en ligne https://www.dutyfree.vietjet.com et de recevoir les marchandises directement sur leur vol entre l'Inde et le Vietnam.

Vietjet vous invite à partir à la découverte de la mystérieuse Inde et de la brillante civilisation du Gange, sur les vols respectueux de l'environnement de Vietjet, dotés d’équipages professionnels et dévoués.

Vous pourrez profiter de la quintessence des cuisines vietnamiennes et indiennes avec des plats frais, délicieux et nutritifs tels que pho Thin, banh mi Vietnam, riz Basmati curry végétarien, riz poulet au curry... et des programme culturel et artistique uniques à 10.000 m d'altitude.

Minh Thu/CVN