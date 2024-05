Le géant vietnamien de la technologie CMC ouvre un bureau en République de Corée

L'événement a réuni des représentants de 200 entreprises et partenaires de la société vietnamienne, dont Samsung SDS et Kookmin Bank.

Le président du conseil d’administration de CMC, Nguyên Trung Chinh, a décrit l'événement comme une étape importante qui marque l'expansion du marché et les efforts incessants pour développer la technologie, affirmant que le groupe apporte non seulement des solutions technologiques de pointe, mais soutient également la transformation numérique dans ce pays d'Asie de l'Est.

L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a félicité CMC pour l’inauguration de CMC Korea qui, a-t-il dit, contribue à aider la technologie vietnamienne à se présenter au monde ainsi qu'à développer les relations Vietnam-République de Corée de manière plus pratique.

Parallèlement au développement remarquable des relations bilatérales, la coopération informatique entre les deux pays a progressé, contribuant à promouvoir la compréhension mutuelle et les échanges entre les entreprises des deux parties et apportant des avantages aux deux parties.

Le vice-président du centre de développement mondial de Samsung SDS, Chung Ju Hong, a fait l'éloge de la technologie de CMC et a déclaré qu'il espérait renforcer la coopération avec CMC en République de Corée.

Dans le cadre de l'événement, CMC a signé des protocoles d'accord avec plusieurs partenaires tels que KPS Steel, RSupport et CoAsia Semi, marquant une étape audacieuse dans sa stratégie "Go Global".

Le Vietnam et la République de Corée visent une valeur commerciale bilatérale de 150 milliards d'USD d'ici 2030. La République de Corée, l'un des principaux partenaires économiques du Vietnam, prévoit d'investir 1,35 milliard d'USD dans des activités de R&D pour les nouvelles technologies qui servent son objectif de transformation numérique.

Considérant la République de Corée comme un marché potentiel, CMC s'est associé à de nombreuses sociétés, notamment SK Telecom, CJ Olive Network et GS Retail, pour n'en nommer que quelques-unes.

Créé en 1993, le groupe CMC possède plus de 20 technologies de base et fournit des solutions et des services numériques dans les domaines du cloud computing, de l'IA, du traitement automatique des langues et du traitement vocal…

