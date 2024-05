Le commerce électronique aide les produits vietnamiens à se mondialiser

La croissance impressionnante du commerce électronique des entreprises vietnamiennes, avec un nombre d'unités vendues sur Amazon ayant augmenté de plus de 300% au cours des cinq dernières années. Le nombre de vendeurs vietnamiens enregistrant des marques sur Amazon a été multiplié par plus de 35.

En particulier, le nombre de vendeurs et d'entreprises vietnamiens réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un million d'USD par an a décuplé. Les cinq produits d'entreprises vietnamiennes ayant connu le taux de croissance le plus élevé au cours des cinq dernières années sur Amazon comprennent les produits de santé, ceux pour la maison, les vêtements, les produits de beauté et ceux de cuisine.

Ces données ont été dévoilées par Gajae Seong, Pdg d'Amazon Global Selling Vietnam lors de la conférence sur le commerce électronique transfrontalier en 2024 organisée mercredi 22 mai à Hanoï par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et Amazon Global Selling Vietnam.

La conférence vise à soutenir le développement des ressources humaines du commerce électronique transfrontalier pour les entreprises vietnamiennes au cours de la période 2022-2026, améliorant ainsi leur compétence et ouvrant des opportunités d'exportation grâce au commerce électronique.

Lors de la conférence, le ministère de l'Industrie et du Commerce et Amazon Global Selling Vietnam ont annoncé la 2e phase du programme "E-commerce transfrontalier : une ère révolutionnaire" avec l'initiative "Connecter les industries - croissance avec le commerce électronique transfrontalier".

VNA/CVN