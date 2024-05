Binh Duong salue l'augmentation des investissements sud-coréens

Photo : VNA/CVN

Lors d'une séance de travail lundi 13 mai avec Lee Sung Hun, chef du bureau du district de Seo Daemun à Séoul, Mai Hùng Dung a souligné l'investissement de la République de Corée d'une valeur de 4 milliards d'USD, représentant 10% du total des investissements directs étrangers à Binh Duong, consolidant ainsi sa position de leader, le quatrième investisseur étranger dans la province.

Lee Sung Hun, pour sa part, a déclaré que la délégation était impressionnée par le développement de Binh Duong et de la ville de Di An en particulier.

Il a exprimé son optimisme quant au fait qu'un accord de coopération amicale récemment signé entre Di An et Seo Daemun ouvrira la voie à une collaboration plus poussée, avec un accent particulier sur le renforcement de leurs liens d'investissement et de leur croissance économique.

Avec neuf grandes universités et 30.000 entreprises, Seo Daemun est une destination attrayante pour les investisseurs et les entreprises, ce qui jettera les bases d'un partenariat solide et apportera des avantages significatifs à Binh Duong et à la République de Corée dans un avenir proche, a-t-il déclaré.

La signature de l'accord entre Di An et Seo Daemun à cette occasion visait à promouvoir les échanges entre les peuples et la coopération socio-économique.

VNA/CVN