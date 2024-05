Hô Chi Minh-Ville : la 18e Salon international de la bijouterie en juin prochain

Co-organisé par la Compagnie générale de foires et de publicité du Vietnam (Vinaxad), relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec la SARL World Trade Fair (VTF), le 18 e Salon international de la bijouterie du Vietnam (IJV) aura lieu du 8 au 11 juin prochain à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : BTC/CVN

Selon le comité d'organisation, l'édition de cette année présentera de nombreux produits, allant des diamants, pierres précieuses et perles de la plus haute qualité aux collections de bijoux. Cet événement de premier rang en matière de joaillerie attirera des entreprises, entrepreneurs et particuliers, ainsi que des collectionneurs privés et des invités VIP.

De nombreuses marques célèbres

Selon le représentant de Vinaxad, le 18e IJV attirera environ 50 stands de marques célèbres de pays et territoires tels que le Cambodge, la Chine, Hong Kong (Chine), l'Inde, l'Italie, le Japon, la Pologne, le Sri Lanka, la Thaïlande et le Vietnam. De plus, l'IJV 2024 est soutenu par l'Association des pierres précieuses du Vietnam (VAG).

Parmi les exposants, on retrouve certaines marques notables telles que la SARL Kiran Imports (Hong Kong), un des premiers fournisseurs mondiaux de diamants naturels. Kiran Exports dessert le marché de l'Asie du Sud-Est, Hong Kong et même la Chine.

CFAN Instrument, une entreprise vietnamienne de haute technologie spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente de spectromètres à fluorescence X, sera également présente. CFAN Instrument a obtenu la certification internationale du système de gestion de la qualité ISO9001:2015 et tous ses produits sont certifiés CE.

Photo : BTC/CVN

Asolo Gold Spa, une entreprise familiale d'orfèvrerie fondée en 1984 à San Zenone Degli Ezzelini (Italie), possède plus de 50 ans d'expérience dans la production, le développement et la commercialisation de colliers en or et en platine.

La Sarl Everest Gems, spécialisée dans la valorisation du luxe des diamants, des pierres de couleur et des bijoux, sera également présente. Établie comme un symbole d'artisanat raffiné et de luxe intemporel, Everest Gems est une société réputée de dans le monde des diamants, des pierres et des bijoux.

La Sarl de conception d'emballage Shenzhen Shenfutai, avec plus de 18 ans d'expérience dans l'industrie de l'emballage de bijoux, disposant de sa propre usine et équipe de R&D, participera également.

Pour assister à l'événement, les visiteurs doivent remplir le formulaire de pré-inscription sur le lien suivant : https://int-jewelry-vietnam.events-regis.com/ et le présenter au comptoir d'inscription pour obtenir une carte d'entrée.

Tân Dat/CVN