Le Vietnam et Cuba, symboles d’amitié et de fraternité

L’amitié entre le Vietnam et Cuba est très spéciale, fondée sur la solidarité, la coopération et la confiance mutuelle dans tous les domaines, a déclaré le nouvel ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion du Nouvel An 2025.

>> Un général cubain fait l'éloge de l'APV, un symbole d'héroïsme et de développement

>> Fête nationale de Cuba et relations diplomatiques avec le Vietnam célébrées à Hô Chi Minh-Ville

>> Le Vietnam félicite Cuba pour sa 66e Fête nationale

L’amitié entre les deux pays est fondée sur une histoire de liens étroits tout au long des luttes contre le colonialisme, l’impérialisme et la construction du socialisme. Après la visite historique du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Tô Lâm à Cuba en septembre 2024, les relations entre les deux pays ont atteint un nouveau sommet, de manière globale, efficace et durable, a dit l’ambassadeur Rogelio Polanco Fuentes.

Photo : VNA/CVN

Selon le diplomate, les deux parties doivent promouvoir davantage la coopération bilatérale en matière d’économie, de commerce et d’investissement. Les hauts dirigeants des deux pays ont accordé une attention particulière aux nouveaux projets prometteurs dans la production alimentaire, la recherche et le développement de produits biopharmaceutiques, les projets dans le secteur de l'énergie et de nombreux autres domaines de coopération potentielle entre les deux parties.

Cuba s'engage à créer des conditions favorables et à fournir des incitations pour encourager les entreprises vietnamiennes à participer au développement socio-économique de Cuba, tout en identifiant de nouveaux secteurs économiques, commerciaux et technologiques sur la base des solides réalisations de développement du Vietnam.

2025 sera "l'Année de l'amitié Vietnam - Cuba", année durant laquelle les deux pays célébreront le 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (2 décembre 1960 - 2 décembre 2025). Ce sera l’occasion d’honorer l’héritage historique particulier qui lie les deux peuples, un trésor inestimable et un exemple pour l’humanité dans la construction d’une relation solide entre les deux pays, vers la paix, la prospérité, le développement et la justice sociale, a indiqué l’ambassadeur.

Au cours de l’année à venir, les deux parties maintiendront des échanges politiques de haut niveau. D’importants événements commémoratifs sont prévus au Vietnam et à Cuba, a-t-il précisé.

Dans le domaine culturel, les deux pays renforceront les échanges entre organisations et artistes dans des domaines tels que les beaux-arts, la musique, le cinéma, la littérature et d’autres formes d’art.

Au cours du premier semestre 2025, la 42e session de la Commission intergouvernementale devrait se tenir, axée sur le renforcement de la coopération bilatérale, en particulier la promotion de la mise en œuvre de nouveaux projets d'intérêt mutuel.

Les relations entre le Vietnam et Cuba sont un facteur important contribuant à la mise en œuvre réussie de la cause de la construction du socialisme dans les deux pays.

La construction du socialisme à Cuba et au Vietnam s’adapte au contexte historique de chaque pays et aux caractéristiques de développement spécifiques de chaque pays. Les deux pays s’accordent sur le rôle du Parti communiste en tant que force d’avant-garde organisant et dirigeant le peuple, sur la base du marxisme et de la voie créative de ses prédécesseurs. Les deux pays partagent des vues communes sur la lutte pour l'indépendance, la souveraineté, l'égalité et l'autodétermination, et sont attachés aux principes du droit international, notamment l'intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre.

Construire le socialisme

Cuba et le Vietnam ont démontré qu’il est possible de construire le socialisme, dans lequel les deux partis et les deux États s’efforcent toujours de placer le peuple et de garantir pleinement ses droits au centre. Nous admirons les succès économiques et sociaux du Vietnam dans le processus Dôi Moi, qui sont une preuve claire de la prospérité de la société socialiste sous la direction du Parti communiste du Vietnam, et pensons que le Vietnam organisera avec succès le XIVe Congrès national du Parti au début de 2026, et tout en atteignant l’objectif de devenir un pays développé, à revenu élevé et à orientation socialiste d’ici 2045.

De même, Cuba met en œuvre son programme de développement socio-économique jusqu’en 2030, bien qu’il soit affecté par l’embargo économique, commercial et financier croissant des États-Unis, et qu’il soit placé sur la liste des États qui soutiennent injustifiablement le terrorisme. Dans ce contexte, Cuba reçoit toujours une forte solidarité de la part du Vietnam. Face à une telle oppression, le peuple cubain continue de s’unir et de se soulever, continuant d’avancer vers une société socialiste indépendante, souveraine, prospère et durable.

Cette année sera la première année où l’ambassadeur célébrera le traditionnel Nouvel An vietnamien. ''Ce sera une excellente occasion pour moi de vivre et d’expérimenter les rituels et les coutumes de la célébration du Têt traditionnel, une fête très spéciale pour les Vietnamiens'', a souligné le diplomate.

À cette occasion, il voudrait adresser ses meilleurs vœux de paix, d’harmonie, de solidarité et de santé au peuple vietnamien. Il a espéré que la nouvelle année apportera plus de prospérité à nos deux pays, tout en renforçant l'amitié particulière entre Cuba et le Vietnam.

VNA/CVN