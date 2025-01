“Je ne peux que m’incliner devant l’hospitalité des Vietnamiens”

Patrick Compas, un Français passionné par l’Asie, partage son admiration pour le Vietnam. Il y célèbre non seulement les liens culturels et historiques franco-vietnamiens, mais aussi les qualités de son peuple.

>> Gérald-Berche Ngô : "Le Vietnam est toujours dans mon cœur"

>> Vietnam, destination idéale, intéressante et sécuritaire pour les Canadiens

À l’approche du Têt 2025, Patrick Compas rend hommage à l’hospitalité vietnamienne, tout en soulignant l’importance de continuer à tisser des relations fortes et durables entre l’Orient et l’Occident. Voici son message adressé au Courrier du Vietnam :

J’ai toujours été convaincu dès le plus jeune âge, de l’importance de l’Asie dans le monde. D’un point de vue culturel premièrement mais également géopolitique. Extrême Orient, Asie du Sud-Est... clefs incontournables des portes du monde, civilisations fondamentales à l’existence de l’Homme car passerelles entre l’Orient et l’Occident.

La France ayant été durant de nombreuses décennies une influence aux multiples facettes à travers l’histoire de l’Asie, il en demeure toujours une évidence que de continuer à tisser des relations diplomatiques et humaines crédibles, pérennes, avec cette partie du monde. Encore plus que jamais aujourd’hui, me semble-t-il pour notre devenir. Le Vietnam fait partie des pays nécessaires à l’avenir des Hommes, il en est un des tigres de l’Asie du Sud-Est. Le souffle du grand dragon volant n’ayant plus de frontières de nos jours, va au-delà de la baie de Ha Long, jusqu’à la Seine à Paris, en passant par de multiples contrées lointaines, c’est sa force depuis toujours.

Photo : VNA/CVN

En tant que Français de Paris, je ne peux que m’incliner devant l’hospitalité du peuple vietnamien, sa générosité à l’égard des touristes, sa patience, sa curiosité et son désir d’échanger avec les étrangers avec toujours ces soucis de rigueur de vouloir faire plaisir aux gens. Ils sont les dignes ambassadeurs de leur nation. Une grande leçon de vie pour tous occidentaux que nous sommes, nous ne pouvons que vous remerciez.

Bonne fête du Têt en 2025 à tous les Vietnamiens !

Patrick Compas/CVN