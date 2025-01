Un pont culturel entre le Vietnam et la France

Le Courrier du Vietnam donne aujourd’hui la parole à François Bibonne, réalisateur franco-vietnamien, passionné par ses origines. Il y a quatre ans, il entreprend de capturer l’essence de la musique classique vietnamienne dans un documentaire intitulé Once Upon a Bridge in Vietnam (Il était un pont au Vietnam).

>> Un Français d’origine vietnamienne qui découvre le pays de sa grand-mère

>> François Bibonne et son aventure musicale au Vietnam

>> Once upon a bridge in Vietnam, un documentaire musical qui fait vibrer le public

>> The Symphony Wins, nouveau projet de François Bibonne

Depuis le 17 décembre dernier, cette œuvre est diffusée sur FPT Play pour une durée de deux ans. À travers cette aventure cinématographique, François Bibonne porte un message d’espoir et d’encouragement aux jeunes réalisateurs, qu’ils soient au Vietnam ou à l’étranger.

François Bibonne :

Je suis très ému de voir mon film Once Upon a Bridge in Vietnam sur la première plateforme de streaming au Vietnam, FPT Play.

Pendant deux ans, 100 millions de Vietnamiens pourront découvrir cette quête des origines vietnamiennes à travers la musique classique… et rencontrer ces personnages attachants qui m’ont accueilli si tendrement. Cela augure de nombreux espoirs pour les jeunes réalisateurs indépendants : en partant de rien, il est possible d’arriver à tout faire.

Le plus grand des obstacles est la tentation d’abandonner, de penser que la solitude est signe d’échec, de croire ceux qui nous disent que l’on s’obstine et qu’il faut passer à autre chose. Une partition se lit à l’infini, elle trouve toujours meilleure interprétation. Le pianiste doit faire “reposer” son jeu, mijoter sa mémoire, pour ensuite mieux attaquer une pièce difficile. Cela peut prendre des mois, des années. Cette démarche sur le long terme est la même pour l’artiste visuel : combien de versions avant d’atteindre celle qui sera diffusée ?

Et il y a le travail d’équipe. Je ne saurai assez remercier tous ceux qui m’ont aidé. Chaque fois que je regarde ce film, j’ai l’impression d’appartenir à cette petite famille qui m’a appris à devenir réalisateur, et je me souviens de toutes ces audiences qui ont eu la patience de me conseiller lors des premières projections.

Une bonne nouvelle est toujours le début d’une nouvelle aventure, comme un anneau qui en appelle un autre. Ce film mérite une diffusion plus internationale, avec la participation de TV5 Monde, de Canal +, de Netflix.

CVN