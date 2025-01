Les perspectives des relations Vietnam - Algérie sont prometteuses

Les perspectives des relations entre l’Algérie et le Vietnam sont prometteuses compte tenu des bonnes volontés des hauts dirigeants de part et d’autre en plus des potentialités énormes que recèlent les deux économies, a déclaré Redha Oucher, chargé d’affaires par intérim de l’ambassade d’Algérie au Vietnam.

Photo : AAV/Vietnam+/CVN

Lors d’une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion de la Nouvelle Année 2025, le diplomate algérien a déclaré se réjouir des relations bilatérales qui se consolident et s’étendent de plus en plus dans plusieurs secteurs en enregistrant des progrès positifs.

L’année 2024 a vu la réalisation de quelques visites de délégations des deux parties se focalisant sur les domaines politiques et culturels et qui ont connu un succès palpable, a-t-il poursuivi.

Sur le plan économique, M. Oucher a souligné la nécessité de hisser la coopération bilatérale au niveau de l’excellence des liens politiques des deux pays. Il a proposé aux deux parties d’augmenter le volume des échanges commerciaux bilatéraux et de réduite le déficit commercial.

Les deux parties devraient encourager leurs entreprises à participer davantage à l'exploration du marché algérien et vietnamien, a indiqué le diplomate algérien, ajoutant que le Vietnam pourrait acheter plus de produits algériens, notamment les produits agroalimentaires (dattes, huile d'olive, olives et fruits), les engrais, le pétrole et le gaz (GPL) et d'autres matières premières comme les métaux et le plastique.

Il a également invité les groupes vietnamiens à investir en Algérie à la faveur de la nouvelle "Loi algérienne sur les investissements" qui octroie des facilités et des avantages aux entreprises étrangères.

En outre, il est nécessaire de rénover le cadre juridique de la coopération algéro-vietnamienne en renouvelant et actualisant quelques accords importants, a ajouté le diplomate.

Soulignant la signification important de la célébration du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel des Vietnamiens), M. Oucher a estimé que cette fête traditionnelle témoigne de l’attachement du peuple vietnamien à sa culture millénaire et aux valeurs familiales.

Il a également partagé son intention de découvrir de nouveaux endroits touristiques intéressants au Vietnam.

VNA/CVN