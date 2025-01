Une nouvelle phase de développement pour les relations Vietnam - Russie

Photo : Nhan Sang/VNA/CVN

Dans une récente interview accordée à un correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Moscou, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a souligné l'importance de cette visite, affirmant qu'elle démontre la volonté des deux pays de consolider leur amitié traditionnelle et d'intensifier davantage le partenariat stratégique global.

Selon le diplomate, la Russie a affirmé que le Vietnam était un partenaire fiable et une priorité importante dans sa politique "Regard vers l'Est", exprimant sa volonté d'approfondir la coopération tous azimuts avec le Vietnam. En 2024, le Vietnam a été l'un des premiers pays visités par le président russe Vladimir Poutine après sa prise de fonction officielle pour son nouveau mandat.

De son côté, le Vietnam considère toujours la Russie comme l'une des principales priorités de sa politique étrangère. Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu en Russie pour assister au sommet élargi des BRICS à Kazan en octobre 2024, et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân a effectué une visite officielle en Russie en septembre 2024, a déclaré Dang Minh Khôi.

Cette visite de deux jours marquera le début d'une série d'activités de haut niveau pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie (30 janvier 1950-2025). Il s'agira d'une étape importante dans l'histoire des relations entre les deux pays.

Elle devrait contribuer à accélérer la mise en œuvre des principales orientations visant à approfondir le partenariat stratégique global, comme discuté et convenu lors de la visite d'État de Vladimir Poutine au Vietnam en juin de l'année dernière, et des entretiens téléphoniques entre le secrétaire général du Parti et chef de l'État, Tô Lâm, et le président Vladimir Poutine en août 2024.

Ce voyage réaffirme le ferme engagement des deux parties à maintenir et à faire progresser le partenariat stratégique global, en le rendant plus intensif, substantiel et efficace. Il offrira également aux dirigeants vietnamiens et russes l'occasion de discuter et de parvenir à un consensus sur des questions importantes, tout en esquissant les orientations stratégiques futures et en définissant clairement les domaines clés de coopération, allant de l'économie, du commerce, de l'énergie et des sciences et technologies à l'éducation, à la culture, à la défense et à la sécurité, a souligné l'ambassadeur vietnamien.

Les deux parties examineront les obstacles freinant la coopération bilatérale et les progrès réalisés dans des projets de coopération clés dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et d'autres domaines. Elles élaboreront également des solutions pour élargir la coopération dans des domaines potentiels, créant ainsi une dynamique pour dynamiser les relations bilatérales.

Le diplomate a déclaré qu'au cours de ces 75 dernières années, l'échange de délégations de haut niveau avait joué un rôle crucial, offrant aux deux parties l'occasion de discuter des orientations stratégiques et des objectifs à long terme de leur relation, et de résoudre les défis existants de la coopération bilatérale grâce à un engagement politique fort et aux orientations décisives des hauts dirigeants lors de leurs visites.

Il a souligné l'immense potentiel et la marge de manœuvre pour que les relations bilatérales se renforcent et s'intensifient dans les années à venir, ajoutant que les mécanismes de coopération bilatérale, tels que la Commission de coopération interparlementaire, les comités intergouvernementaux de coopération économique, commerciale et scientifique et technique, ainsi que la collaboration militaire et technique, et le Comité Vietnam - Russie sur la coopération éducative, scientifique et technologique, joueront un rôle important.

Avec la volonté politique des dirigeants et la détermination inébranlable des peuples des deux nations, l'année 2025 marquera le début d'une nouvelle phase dans la coopération globale entre le Vietnam et la Russie, a-t-il souligné.

VNA/CVN