Un responsable lao confiant dans la réussite de la coopération avec le Vietnam

La grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos continueront de s’approfondir et de devenir de plus en plus efficaces, a affirmé le vice-président permanent du Comité de coopération Laos - Vietnam, Viengsavanh Vilayphone, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le responsable a fait ces remarques à la veille du voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh au Laos où il coprésidera la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos du 9 au 10 janvier. Ce voyage, le premier d’un haut dirigeant étranger au cours de la nouvelle année, souligne l’étroite amitié et la solidarité entre les deux pays.

Interrogé sur l’efficacité de la coopération entre les comités de coopération Vietnam-Laos et Laos-Vietnam, Vilayphone a salué leur rôle central dans le conseil au Comité central du Parti et au gouvernement, en assurant leur coordination avec les ministères, agences et autorités locales concernés. Leur objectif a été de concrétiser les accords existants dans divers cadres de coopération, en garantissant l’unité et la rapidité.

Les comités ont mis en place un mécanisme de coordination solide, organisant régulièrement des réunions pour évaluer leur travail commun et élaborer des plans adaptés aux réalités de chaque étape. Grâce à des inspections conjointes et à la facilitation de projets dans les provinces laotiennes, ils ont rapidement identifié les défis et les ont signalés aux deux gouvernements.

En 2024, le Vietnam a notamment joué un rôle crucial en aidant le Laos à remplir avec succès ses fonctions de président de l’ASEAN. Des projets clés, tels que la construction d’un centre de réadaptation à Vientiane et d’un système de gestion de l’identification de la population et des citoyens pour le ministère lao de la Sécurité publique, ont fait des progrès significatifs. En outre, les projets d’aide non remboursable du Vietnam au Laos ont été opérationnels, avec des résultats positifs sur le terrain.

Résultats prometteurs

Les investissements vietnamiens au Laos ont également montré des résultats prometteurs, avec des projets majeurs comme le parc éolien de Truong Son et la centrale hydroélectrique de Xekaman 3 en cours de réalisation. Les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé les 2 milliards d'USD, soit une augmentation annuelle de 34%. La coopération entre les ministères, les agences, les localités, les commissions parlementaires et les organisations de masse a été efficace et adaptée aux besoins pratiques.

Au cours de la visite, une conférence de coopération en matière d’investissement coprésidée par les deux Premiers ministres devrait permettre de surmonter les obstacles et de catalyser davantage les opérations commerciales. Une initiative révolutionnaire sera le lancement de services de paiement transfrontaliers en monnaie locale et l’intégration de systèmes de paiement via des codes QR, réduisant ainsi progressivement leur dépendance aux devises étrangères.

Vilayphone a souligné que la partie laotienne étudiera et proposera des politiques appropriées pour accroître les investissements dans l’extraction minière, la finance et la banque. Elle facilitera également les mécanismes, les politiques et les cadres juridiques pour attirer davantage d’investissements vietnamiens dans des secteurs prioritaires tels que l’énergie, la transformation numérique, la technologie, l’agriculture propre et le tourisme.

Il a appelé à davantage d’efforts conjoints pour faciliter les projets d’investissement à grande échelle, en particulier dans les infrastructures de transport comme les autoroutes et les chemins de fer. Pour les projets d’aide non remboursable, les deux parties devraient maintenir des inspections régulières pour accélérer leurs projets afin de respecter la qualité et les délais, a-t-il indiqué.

