L'Uruguay s'engage à soutenir le Vietnam dans la négociation d'un ALE avec le Mercosur

Prenant la parole lors d’un événement, tenu le 16 mai à à Montevideo, où l'ambassadeur vietnamien en Argentine et en Uruguay, Ngô Minh Nguyêt, a présenté une copie des lettres de créance, le ministre Omar Paganini a souligné qu'il coopérerait étroitement avec l'ambassade du Vietnam pour promouvoir un développement plus fort et plus complet des relations entre les deux pays.

L'Uruguay espère que le Vietnam soutiendra et partagera ses expériences sur le processus d'adhésion à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). L'Uruguay souhaite développer ses relations économiques et commerciales avec le Vietnam et exporter de nombreux produits agricoles vers le Vietnam.

Le 17 mai, l'ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a eu une séance de travail avec le Parti communiste de l’Uruguay.

Son secrétaire général, Juan Castillo, a exprimé son désir de renforcer davantage la coopération avec les commissions du Parti communiste du Vietnam, d’apprendre ses leçons précieuses dans le travail d'édification et de développement du Parti. En outre, le Parti communiste de l'Uruguay envisage de rédiger, de publier et de diffuser de nombreux documents sur l'histoire et le développement du Parti communiste du Vietnam, l'État du Vietnam et le Président Hô Chi Minh, dans le but d'améliorer la compréhension du peuple uruguayen sur l'histoire héroïque du peuple vietnamien.

Pour sa part, Ngô Minh Nguyêt a exprimé ses remerciements et son appréciation au Parti communiste d'Uruguay pour sa coordination étroite avec l'ambassade du Vietnam en Argentine et en Uruguay, dans la mise en œuvre d'activités visant à promouvoir la coopération, les échanges entre les Partis et les échanges entre les deux peuples, à informer l’Uruguay des réalisations du Vietnam dans son processus de renouveau, d'intégration et de développement.

Lors de la séance de travail, Gustavo Cabrera, membre du Comité central du Parti communiste de l'Uruguay et directeur du Département de développement économique de la ville de Montevideo, a remis à la diplomate vietnamienne la résolution de Montevideo sur la construction de l'Espace du Vietnam de 500 m², à proximité du Centre international de conférences, Antel Arena, qui deviendra un symbole de solidarité et d'amitié entre les Partis, gouvernements et peuples des deux pays.

VNA/CVN