La demande en électricité devrait augmenter d'environ 12% cette année

Selon les analystes de Tiên Phong Securities Company (TPS), les flux de capitaux se déplacent vers le Vietnam, en particulier dans le secteur de la fabrication et de la transformation. Ceux-ci devraient augmenter encore plus fortement après l'entrée en fonction du nouveau président américain Donald Trump. Dans le même temps, les activités d'investissement public du gouvernement seront stimulées. Ces facteurs se cumuleront pour entraîner une forte consommation d'électricité en 2025.

Si l'économie croît de 1% de la consommation d'électricité augmentera de 1,5%. Par conséquent, avec le taux de croissance prévu par le ministère du Plan et de l'Investissement, la consommation d'électricité en 2025 devrait augmenter de 10,5 à 11,25%, ce qui correspond à un besoin d'approvisionnement supplémentaire de 2.200 à 2.500 MW de capacité. Dans le cas d'une croissance économique supérieure à 7-7,5%, la consommation d'électricité peut augmenter de 12 à 13%, estiment les analystes.

Les entreprises manufacturières appelées à mieux se préparer

La forte augmentation de la consommation d'électricité pose un défi en matière de capacité, obligeant l'industrie électrique et les entreprises manufacturières à avoir des calculs plus flexibles et à long terme pour minimiser les risques de fluctuations. Comme dans le rapport de mise à jour de l'industrie électrique de décembre 2024 du TPS, les sources d'approvisionnement en électricité du Vietnam n'ont pas beaucoup changé depuis 2021. Par conséquent, il est difficile que l'approvisionnement en électricité augmente fortement.

Selon l'expert Dr. Dào Lê Trang Anh, dans le contexte des défis de l'approvisionnement énergétique, l'industrie manufacturière doit développer une stratégie d'investissement à plus long terme, notamment en investissant dans les énergies renouvelables et en se convertissant à un modèle durable.

Dào Lê Trang Anh estime que l'une des principales solutions pour réduire la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles est d'investir dans les énergies renouvelables. Le Vietnam dispose d'avantages en termes de géographie, de sorte que les entreprises manufacturières peuvent envisager d'installer des systèmes d'énergie solaire sur les toits ou d'investir dans des projets d'énergie éolienne.

En outre, a déclaré Dào Lê Trang Anh, investir dans les technologies de pointe est très important pour améliorer l'efficacité énergétique.

Les entreprises devraient envisager d'appliquer des systèmes d'automatisation, d'installer des machines économes en énergie et des processus de production écologiques pour minimiser la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation. La transformation numérique et les technologies telles que l'Internet des objets (IoT) peuvent aider à surveiller et à optimiser la consommation d'énergie, aidant ainsi les entreprises à réduire le gaspillage et à augmenter l'efficacité de la production, a déclaré Dào Lê Trang Anh.

Dào Lê Trang Anh a conseillé aux entreprises d'élaborer des plans de secours et de diversifier les sources d'approvisionnement en coopérant avec différents fournisseurs d'énergie et en investissant dans des solutions de stockage d'énergie.

Pour soutenir le secteur manufacturier, Dào Lê Trang Anh a déclaré que le gouvernement et les agences de gestion de l'État devraient créer un environnement commercial favorable pour minimiser les impacts négatifs de l'instabilité énergétique.

Pour assurer l'approvisionnement en électricité dans la période à venir, les experts proposent un ajustement du VIIIe plan d'électricité car de nombreux objectifs fixés dans le cadre du plan sont difficiles à atteindre. Il est donc nécessaire d’ajuster et de réorganiser la source d’approvisionnement afin de minimiser le risque d’insécurité dans l’approvisionnement en électricité au cours de la période 2026-2030.

