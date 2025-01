Le vice-ministre des AE Dô Hùng Viêt souligne le succès de la visite du PM vietnamien au Laos

>> Entrevue entre le PM Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale lao

>> Pham Minh Chinh reçoit le vice-président lao Bounthong Chitmany

>> Le PM apprécie les contributions des anciens dirigeants lao aux relations Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

Cette visite, qui visait à coprésider la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, a renforcé la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos, a déclaré Dô Hùng Viêt à la presse.

Il a souligné le moment choisi pour cette visite, notant qu'il s'agissait également du premier voyage d'une délégation étrangère au Laos cette année, ce qui constitue un signal clair de la plus haute priorité que les deux pays accordent à l'approfondissement de leurs relations bilatérales.

Bien que n'ayant duré que deux jours, la visite a été riche en activités, dont des rencontres avec tous les dirigeants lao de haut rang et la coprésidence de trois événements majeurs tels que la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, la Conférence sur la coopération en matière d'investissement Vietnam-Laos et la cérémonie d'inauguration du Parc de l'amitié Vietnam - Laos.

Photo : VNA/CVN

Les résultats de la visite ont été à la fois efficaces et complets. Les dirigeants des deux pays se sont engagés à des échanges réguliers de haut niveau, tant au niveau bilatéral que multilatéral, tout en mettant en œuvre des mécanismes de coopération et de consultation bilatérales et en intensifiant les discussions sur la théorie et l'expérience en matière de construction du Parti, de développement socio-économique et d'intégration internationale. Ils ont convenu d'éduquer leurs jeunes générations sur les liens historiques qui définissent cette relation, la considérant comme un bien inestimable qui doit être préservé et transmis aux générations futures.

Sous la direction étroite des dirigeants de haut rang et l'action rapide de divers ministères, agences et localités, les deux parties ont réussi à régler plusieurs projets en retard, ouvrant la voie à une nouvelle phase de coopération plus dynamique et plus substantielle.

Un accord commercial sur le charbon et l'électricité et un cadre pour les paiements en monnaie locale et la connectivité des paiements de détail bilatéraux ont été conclus lors de la 47e réunion, fournissant une base juridique importante pour la coordination continue et la mise en œuvre efficace des engagements tout en facilitant les échanges commerciaux et en répondant aux besoins financiers des entreprises et des habitants des deux pays, en particulier dans les zones frontalières, a-t-il déclaré.

Les deux parties sont parvenues à un consensus élevé sur l'orientation stratégique des projets de connectivité des infrastructures, des transports et de l'énergie, ainsi que sur le renforcement des liens commerciaux pour inaugurer une nouvelle ère de coopération plus forte entre leurs économies. Les dirigeants lao ont réaffirmé leur engagement à continuer d'offrir tout le soutien possible aux entreprises vietnamiennes qui investissent dans le pays par le biais de mécanismes et de politiques qui leur sont bénéfiques.

Ils ont promis de poursuivre les discussions avec le Cambodge pour accélérer les projets communs entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, apportant ainsi des avantages économiques pratiques, s'alignant sur les nouvelles exigences de développement et améliorant l'intégration économique qui correspond aux liens politiques et diplomatiques solides.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé la priorité constante du Vietnam au développement des relations avec ses voisins proches comme le Laos et le Cambodge, et se tenant prêt à encourager les entreprises à coopérer, investir et se développer ensemble, a déclaré Dô Hùng Viêt.

Dans le cadre de la coopération multilatérale, les deux parties se sont engagées à continuer de se soutenir mutuellement dans les forums mondiaux et régionaux, notamment au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Elles ont également convenu de contribuer activement à la construction d'une communauté ASEAN unie et de renforcer le rôle central de l'ASEAN dans la résolution des défis communs, notamment les ressources en eau de la mer de l'Est et du Mékong, a-t-il ajouté.

VNA/CVN