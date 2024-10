Un forum pour renforcer les liens commerciaux entre l'ASEAN et l'Argentine

Un forum d'affaires a été organisé par la Chambre de commerce Mercosur - ASEAN (Mercosur Asean Chamber of Commerce - MACC) et la province argentine de Santa Fe le 10 octobre pour renforcer les échanges commerciaux entre les pays d'Amérique du Sud et les pays membres de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

L'événement a vu la participation des ambassadeurs et conseillers commerciaux d'Indonésie, de Malaisie, des Philippines, de Thaïlande et du Vietnam, du gouverneur de la province de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, et d'entreprises locales.

Au forum, Maximiliano Pullaro a souligné que Santa Fe était l'un des principaux exportateurs de soja, de maïs et de blé de l'Argentine, ajoutant que sa province était aussi réputée pour ses produits laitiers et apicoles, ses produits forestiers, son coton et son riz, entre autres, ajoutant qu'elle souhaitait développer l'économie, le commerce et les investissements avec les membres de l'ASEAN, dont le Vietnam, troisième partenaire commercial de Santa Fe.

De son côté, l'ambassadeur indonésien Sulaiman Syarif a affirmé que les pays membres de l'ASEAN étaient intéressés par l'élargissement des liens économiques avec les membres du Marché commun du Sud (Mercosur), principalement dans le développement des infrastructures, l'investissement, la technologie, l'éducation et le tourisme.

Par ailleurs, le président de la MACC, Rodolfo Caffaro Kramer, a déclaré qu'il dirigerait une délégation de plus de 20 entreprises argentines en Indonésie, à Singapour et au Vietnam pour sonder les marchés de ces pays.

Le Mercosur est actuellement le 13e partenaire commercial du Vietnam, avec des échanges bilatéraux qui sont passés de 2,45 milliards d'USD en 2011 à 12 milliards en 2022.

Le même jour, l'ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, a reçu la députée de la province de Santa Fe, Yolanda Vega. Les deux parties ont notamment discuté des mesures susceptibles visant à renforcer la coopération décentralisée entre les deux pays.

VNA/CVN