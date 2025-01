Le Vietnam est un pays important pour l'Australie, selon une diplomate

La chargée d'affaires de l'ambassade d'Australie au Vietnam, Renée Deschamps, a affirmé que le Vietnam était un pays important pour l'Australie et pas seulement un partenaire commercial. Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l'occasion du Nouvel An 2024, la diplomate a noté que "la relation n'a jamais été aussi bonne".

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et l'Australie ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques l'année dernière. Comment évaluez-vous les résultats de la coopération au cours des cinq dernières décennies ?

La relation entre l'Australie et le Vietnam est une relation de confiance mutuelle, et elle n'a jamais été aussi bonne. L'élévation de notre partenariat à un niveau stratégique global (PSG) en mars 2024 souligne la profondeur de notre coopération et notre volonté commune de relever les défis régionaux, en œuvrant pour la stabilité et le développement durable.

Le Vietnam et l'Australie sont différents à bien des égards, mais 50 ans de coopération ont créé une relation très forte et positive. L’Australie a livré le premier câble sous-marin, les premières liaisons par satellite, les premières lignes électriques nord-sud de 500 kV et les premiers ponts sur le Mékong. À mesure que le niveau de vie du Vietnam s’améliore et que son économie se modernise, les possibilités de collaboration seront encore plus vastes.

Le Vietnam est un pays important pour l’Australie, et pas seulement en tant que partenaire commercial. Un Vietnam pacifique, prospère et souverain est essentiel à la stabilité et à la prospérité de toute notre région. Et même si les défis auxquels le Vietnam et le monde sont confrontés peuvent être importants, en tant que partenaires stratégiques globaux, nous disposons du cadre nécessaire pour aller de l’avant avec optimisme pour des succès futurs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue australien Anthony Albanese ont convenu de faire évoluer les relations entre le Vietnam et l’Australie vers un partenariat stratégique global plus tôt cette année. Quelles sont les perspectives de coopération entre les deux pays, en particulier après l’établissement de ce partenariat stratégique global ?

En octobre 2024, nos ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés à Adélaïde, en Australie, et ont signé le Plan d’action pour mettre en œuvre notre CSP. En 2025, nous travaillerons avec le Vietnam pour faire avancer le plan, ce qui signifie une plus grande coopération dans six domaines prioritaires : approfondir la coopération politique, de défense, de sécurité et de justice ; renforcer l'engagement économique ; développer les connaissances et connecter les gens ; renforcer la coopération climatique, environnementale et énergétique ; soutenir la science, la technologie, l'innovation, développer la transformation numérique et renforcer la coopération régionale et internationale.

Photo : VNA/CVN

L'enthousiasme de la communauté d'affaires australienne pour le potentiel vietnamien nous encourage à poursuivre les réformes pour un environnement des affaires toujours plus attractif. Les nouvelles réglementations sur la coopération éducative au Vietnam offrent un cadre propice pour un partenariat renforcé entre nos deux pays. Nous espérons que davantage d'universités australiennes saisiront cette opportunité pour contribuer au développement des ressources humaines au Vietnam adaptés aux besoins de l'industrie. Le commerce bilatéral est également un autre point fort, avec une croissance supplémentaire attendue en ligne avec l'augmentation globale du niveau de vie au Vietnam.

Comment évaluez-vous les réalisations du Vietnam et ses efforts pour promouvoir son rôle et sa position au niveau régional et international au cours de la période écoulée ?

Depuis le tout début de notre relation, l’Australie a été un fervent partisan de l’intégration internationale du Vietnam. Notre région et la communauté internationale sont plus fortes grâce à l’engagement du Vietnam et nous sommes heureux de voir le Vietnam jouer un rôle de plus en plus actif sur la scène mondiale.

Nous reconnaissons et soutenons la centralité de l’ASEAN et reconnaissons aussi que l’ASEAN est essentielle à la stabilité et à la sécurité régionales. L’Australie a eu l’honneur d’accueillir les dirigeants de l’ASEAN à Melbourne pour célébrer nos 50 ans de partenariat de dialogue en mars 2024 lors du sommet spécial Australie-ASEAN. La Déclaration de Melbourne signée lors de ce sommet spécial définit un avenir prometteur pour les relations ASEAN-Australie, en soulignant les domaines clés de notre coopération, l’importance d’une région indo-pacifique fondée sur des règles et sur le respect du droit international, et des points de vue communs sur les questions régionales et internationales.

Nous soutenons également fermement le fait que le Vietnam joue un rôle de leadership toujours plus important au sein de l’ASEAN, notamment en créant et en accueillant le Forum annuel sur l’avenir de l’ASEAN à Hanoi, une excellente et importante initiative pour l’avenir de l’ASEAN que l’Australie est fière de soutenir.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a défini des orientations stratégiques pour faire entrer le Vietnam dans une nouvelle ère, celle de l'essor de la nation. Que pensez-vous de cela et que pensez-vous du soutien de l'Australie au Vietnam pendant ce processus ?

En tant qu’observatrice extérieure, il semble y avoir un large consensus sur le fait qu’une nouvelle période de rénovation est nécessaire pour que le Vietnam atteigne son objectif de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045. Le discours du Secrétaire général à la conférence spéciale du Bureau politique le 1er décembre 2024 était particulièrement frappant dans son ton, appelant à agir pour créer les conditions nécessaires pour que le changement se produise. Si le changement peut être source d’incertitude, nous avons vu au Vietnam les résultats positifs d’efforts similaires dans le passé, comme l’œuvre de Renouveau (Dôi Moi).

Le Centre Vietnam - Australie (VAC) au sein de l’Académie de politique Hô Chi Minh a facilité des études et des échanges sur la réforme de la fonction publique. L’une des caractéristiques les plus uniques du partenariat bilatéral de développement est le prestigieux développement des capacités de leadership dispensé par le Centre Vietnam - Australie. Le VAC démontre la priorité accordée par nos deux pays au leadership dans le secteur public, notamment la promotion des femmes dans le leadership, la recherche et l’échange de connaissances. Nous apprenons les uns des autres pour relever les défis complexes auxquels le Vietnam et une grande partie du reste du monde sont confrontés.

L'aube d'une nouvelle ère se lève sur un monde en mutation profonde, confronté à des défis sans précédent. Face à la concurrence géopolitique croissante, nous espérons que le Vietnam continuera de maintenir sa neutralité prudente et que son engagement dans le monde s’intensifiera, conformément à ses intérêts, à ses besoins et à ses ambitions.

Merci beaucoup !

