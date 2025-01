Internationalisation des entreprises vietnamiennes

Pour l’occasion, l’Agence Vietnamienne d’Information, dont dépend Le Courrier du Vietnam, avait sélectionné les vingt principaux faits d’actualité de l’année écoulée au Vietnam et dans le monde. Cette rétrospective montrait que sur le plan politique, économique ou sociétal, 2024 avait été riche en rebondissements.

Ce fut donc une année agitée qui a pas mal transformé le paysage national (Lancement du réseau 5G, promotion de la transformation numérique nationale ; Achèvement rapide du projet de ligne électrique de 500 kV - circuit 3) et international (La sonde Chang’e-6 rapporte des échantillons de la face cachée de la Lune, Donald Trump remporte l’élection présidentielle américaine).

Outre ce panorama, je me suis aussi intéressé dans ce premier numéro de 2025 aux pages économie. C’est plutôt rare de ma part, étant plus sensible aux pages culturelles ou historiques, mais une légende photo avait attiré mon attention : Halotel, société-enfant de Viettel, fonctionne bien en Tanzanie. Dans un premier temps, j’avais cru lire en Thaïlande. Puis, en relisant l’article, je réalisais qu’il s’agissait bien de la Tanzanie et donc des relations économiques Sud-Sud entre le Vietnam et la Tanzanie qui fêteront prochainement le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (14 février 1965).

Je fus impressionné par la croissance soutenue des investissements à l’étranger des entreprises vietnamiennes, contribuant activement à la modernisation et à l’internationalisation de l’économie du “pays en forme de S”. Les données que je découvrais pour l’occasion m’enrichissaient ! Les sociétés vietnamiennes sont actuellement présentes dans 79 pays et territoires à travers le monde, se focalisant sur 16 secteurs et domaines d’activité. Les investissements vietnamiens à l’étranger ont atteint environ 598,7 millions d’USD au cours des onze premiers mois de 2024.

Les entreprises vietnamiennes ont concentré leurs investissements dans le secteur des sciences et technologies, y plaçant 200,5 millions d’USD de capitaux. L’industrie de la transformation et de la fabrication se classe au 2e rang avec 108,8 millions d’USD, suivie de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, d’eau chaude et de climatisation avec 94,6 millions. Viennent ensuite l’exploitation minière avec 60,7 millions, l’entreposage et le transport avec 38,6 millions, le commerce de gros et de détail, la réparation d’automobiles et de motos avec 38,1 millions.

Outre le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’armée - Viettel, une autre société vietnamienne brille sur la scène internationale, il s’agit de Vinamilk. Cette entreprise de produits laitiers a mis en œuvre une stratégie d’internationalisation ambitieuse, exportant ses produits vers des marchés aussi exigeants que les États-Unis, le Japon ou la République de Corée. D’ici 2026, Vinamilk prévoit de poursuivre ses investissements dans des succursales étrangères telles que Driftwood (États- Unis) ou Lao-Jagro Development (Laos).

En lisant ce premier numéro, j’ai vraiment bu… du petit lait !

Hervé Fayet/CVN