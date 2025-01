Les Philippines souhaitent renforcer leur coopération avec le Vietnam

À l'occasion du Nouvel An 2025, l'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Meynardo Los Banos Montealegre, a parlé à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) des principales réalisations des liens Vietnam - Philippines en 2024 et des perspectives pour 2025 dans le contexte où les deux pays célèbrent le 10 e anniversaire de l'établissement de leur partenariat stratégique.

Selon l'ambassadeur philippin, au cours de l'année écoulée, les deux pays ont entrepris diverses activités pour renforcer les liens bilatéraux, notamment la visite d'État au Vietnam du président Ferdinand R. Marcos Jr., la visite à Manille du ministre de la Défense, Phan Van Giang, et les premiers exercices conjoints de recherche, de sauvetage et de lutte contre les incendies en Mer Orientale. En 2025, les Philippines souhaitent promouvoir la coopération avec le Vietnam dans les affaires maritimes, l’agriculture et la culture, tout en encourageant une collaboration plus étroite dans d’autres domaines.

Voici le texte intégral de l'interview :

Il y a plusieurs engagements entre les Philippines et le Vietnam cette année, y compris la visite d'État du président philippin Ferdinand R. Marcos Jr., qui ont abouti à la signature d'importants accords bilatéraux. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces accords et nous faire part des plans de l’ambassade pour soutenir leur mise en œuvre ?

Dans le souhait de renforcer leur coopération avec un voisin très proche et un partenaire stratégique fort, les Philippines continuent de travailler avec le Vietnam pour mettre en œuvre les accords signés lors de la visite d’État du président Ferdinand R. Marcos Jr. au Vietnam du 29 au 30 janvier 2024. Ces accords couvrent divers domaines de la plus haute importance pour les Philippines, notamment la coopération maritime, agricole et culturelle. À peine un an après la signature de ces accords, les Philippines et le Vietnam voient déjà les résultats de notre engagement renouvelé en faveur du renforcement des relations bilatérales.

Dans le domaine de la coopération maritime et de défense, des réunions successives ont eu lieu entre les Garde-côtes des Philippines et du Vietnam ainsi qu'entre des responsables des deux forces de défense, notamment la visite à Manille du ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, début août. Une autre réalisation importante a été le succès des premiers exercices conjoints sur la sécurité et entre les deux Garde-côtes en matière de recherche et de sauvetage et de lutte contre les incendies en Mer de Chine méridionale, renforçant ainsi la coopération, l'amitié et la confiance entre nos deux Garde-côtes et notre participation à des événements importants à Hanoï comme la 2e célébration des "Garde-côtes du Vietnam et amis", le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et l'Exposition internationale de défense du Vietnam 2024. Des discussions préparatoires sont également menées par les deux parties en vue de nos engagements bilatéraux en 2025.

En termes de coopération commerciale et agricole, le secrétaire philippin à l’Agriculture, Francisco P. Tiu-Laurel, a effectué une visite de cinq jours dans la région du delta du Mékong pour observer les pratiques agricoles de haute technologie et vertes du Vietnam. Nous avons également mené avec succès une série de discussions et de visites d’étude avec les autorités et les experts vietnamiens en agriculture, y compris la 3e réunion de notre Comité mixte sur l’agriculture en octobre 2024. Ces rencontres sont importantes pour renforcer la compréhension entre les deux parties, ouvrant la voie à une coopération concrète dans ce domaine.

Ces activités n’auraient pas pu être menées à bien sans le soutien de l’ambassade et de nos amis du ministère des Affaires étrangères du Vietnam (MOFA). L’ambassade de la République des Philippines à Hanoï travaille continuellement à la mise en œuvre de nos accords et engagements partagés avec le Vietnam. Nous sommes fermement déterminés à concrétiser le souhait de notre gouvernement en matière de développement économique, de paix et de meilleure compréhension et d’intégration avec le Vietnam.

Le Vietnam et les Philippines célèbrent les 10 ans de leur partenariat stratégique en 2025. Pourriez-vous nous faire part de quelques activités prévues pour la célébration ? Quels secteurs les deux pays devraient-ils promouvoir pour renforcer davantage la coopération dans les temps à venir ?

Les Philippines se réjouissent de commémorer les 10 ans de partenariat stratégique avec le Vietnam. Nous avons prévu une série d’activités pour célébrer cette étape historique, d’autant plus que les Philippines et le Vietnam commémoreront également les 50 ans des relations diplomatiques en 2026. Ces activités comprennent des tables rondes sur les études sur les Philippines et un certain nombre d’activités culturelles avec le Vietnam, soulignant nos valeurs communes et la manière dont l’amitié et le partenariat entre les deux pays se sont développés au fil des ans. Nous préparons des ateliers d’art, des démonstrations de tissage et des performances musicales pour faire découvrir davantage la culture philippine au public vietnamien.

Sur la base de la visite d’État du président Ferdinand R. Marcos Jr. au Vietnam du 29 au 30 janvier 2024, les Philippines se réjouissent de favoriser la coopération maritime, agricole et culturelle avec le Vietnam, et accueillent favorablement une collaboration plus étroite dans d’autres domaines. En 2025, les Philippines accueilleront d’importantes réunions bilatérales et un symposium sur la coopération maritime ainsi que notre 11e mécanisme de consultation bilatérale avec le MOFA.

Les Philippines espèrent une coopération commerciale et d’investissement plus active entre les deux pays visant à atteindre l’objectif de 10 milliards de dollars fixé par nos dirigeants lors de leur réunion en janvier. Les deux parties œuvrent à l’expansion du commerce des produits industriels, des intrants agricoles et des produits agricoles, notamment du riz et d’autres produits agricoles. Nous espérons également voir davantage d’entreprises vietnamiennes affluer aux Philippines alors que nous travaillons pour que les entreprises philippines prospèrent et se développent au Vietnam.

L’éducation est un domaine dans lequel nous pourrions collaborer davantage, en favorisant davantage d’échanges d’étudiants et d’enseignants entre les universités philippines et vietnamiennes. Les efforts en matière de changement climatique, d’économie circulaire et de réduction des risques de catastrophe sont également des domaines dans lesquels les Philippines et le Vietnam pourraient collaborer plus étroitement à l’avenir, et nous sommes impatients d’accueillir des délégations des deux parties pour renforcer la coopération et échanger les meilleures pratiques dans ces domaines.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a récemment défini les orientations stratégiques pour faire entrer le Vietnam dans une nouvelle ère, celle de progrès de la nation. Comment évaluez-vous les mesures que le Vietnam prend actuellement ?

Les Philippines sont conscientes de la vision stratégique du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et nous espérons vivement que toutes les ressources disponibles du Parti et du Gouvernement seront mobilisées pour propulser le Vietnam vers un développement économique plus poussé. Ces dernières années témoignent de la capacité du Vietnam à s’adapter aux tendances mondiales malgré les défis considérables posés par les menaces non traditionnelles. Nous pensons que la direction donnée par le secrétaire général du Parti est cruciale pour soutenir l’essor du Vietnam dans la région et pour aligner sa trajectoire sur celle des pays plus développés.

Nous notons les nombreux parallèles entre les plans des Philippines et du Vietnam. En 2023, nous avons publié le Plan de développement des Philippines 2023-2028, qui définit les priorités des Philippines sous la direction du président Ferdinand R. Marcos Jr. Manille entend notamment promouvoir l’innovation et la numérisation en vue d’une croissance économique régulière, durable et stable, ce qui est similaire aux plans de Hanoï pour la transformation numérique et l’économie.

Alors que nous célébrons la 10e année de notre partenariat stratégique en 2025, les Philippines espèrent travailler avec le Vietnam à la réalisation de nos objectifs nationaux et internationaux, pour nos propres pays et pour le développement régional au sein et en dehors de l’ASEAN.

L’année 2026 sera également cruciale pour l’ambassade des Philippines au Vietnam, car nous célébrerons le 50e anniversaire des relations diplomatiques avec le Vietnam, qui coïncidera avec la présidence philippine de l’ASEAN.

