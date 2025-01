Le Vietnam s’élance vers un nouveau chapitre

>> L’Odyssée économique du Vietnam : aperçu de 2025

>> Les droits de l’homme garantis pour le développement durable

Photo : VNA/CVN

Quatre décennies de transformations profondes après le lancement de la politique de Ðôi moi (Renouveau) en 1986, le Vietnam a opéré une véritable métamorphose. Il s’est distingué comme l’une des économies à la croissance la plus rapide de la région d’Asie de l’Est-Pacifique en 2024.

Ses performances remarquables sont attribuées à une reprise robuste des exportations associée à une forte demande intérieure, selon Andrea Coppola, économiste principal de la Banque mondiale et responsable du Programme pour la croissance équitable, les finances et les institutions au Vietnam, au Cambodge et au Laos. Le Vietnam devrait accéder au rang des pays développés à revenu élevé d’ici 2045 en s’appuyant sur une économie en forte croissance, une forte activité manufacturière et la progression de la classe moyenne.

Sous la direction du Parti et grâce à l’unité de toutes ses forces vives, le Vietnam, qui a su saisir les opportunités et relever les défis, est prêt à célébrer son 80e anniversaire en 2025.

Cette nouvelle ère marque un tournant décisif dans son histoire, où tradition et modernité, identité et progrès se conjuguent pour façonner un avenir prometteur. Le modèle de développement du Vietnam, fondé sur une croissance inclusive et durable, suscite un intérêt grandissant sur la scène internationale.

Trajectoire éclairée

Face à l’évolution rapide du paysage international, il est plus que jamais urgent de définir une trajectoire claire et ambitieuse pour l’avenir du pays.

Cette nouvelle ère de l’essor s’inscrit dans un contexte mondial de profonde mutation, marqué par la 4e révolution industrielle que constituent l’économie numérique, la mondialisation, le développement durable, l’intelligence artificielle (IA)... Ces évolutions créent à la fois des défis et des opportunités pour le Vietnam qui doit puiser son pouvoir dans ses forces intérieures, en s’appuyant sur ses atouts et en s’adaptant aux enjeux mondiaux. Une vision claire, une planification stratégique et une mobilisation soutenue de toutes les forces vives de la nation sont essentielles pour réussir cette grande transition.

La Résolution du XIIIe Congrès du Parti a affirmé l’ambition de faire du Vietnam un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu moyen de la tranche supérieure d’ici 2030, à l’occasion du centenaire du Parti communiste du Vietnam (fondé le 3 février 1930). À l’horizon 2045, en l’honneur du centenaire de la fondation de la nation, l’objectif est d’en faire un pays socialiste développé à revenu élevé.

Photo : VNA/CVN

Ces objectifs ambitieux reflètent sa volonté profonde de s’inscrire dans une nouvelle ère de progression.

Orientations majeures

Pour les concrétiser, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a appelé à perfectionner la méthode de direction du Parti, notamment dans la construction et la consolidation de l’État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple, ainsi que la rationalisation de l’appareil politique.

L’accent est mis sur la réforme institutionnelle qui constitue un pilier fondamental pour le développement rapide et durable du pays. Une amélioration globale et moderne de la qualité des institutions, associée à des stratégies réalistes, est indispensable pour y parvenir.

La construction d’une économie autonome doit s’appuyer à la fois sur la maîtrise des technologies avancées et sur une intégration internationale proactive. Cette double stratégie permet de diversifier les marchés et de renforcer la résilience économique.

D’après Tô Lâm, les percées des infrastructures associées à la transformation numérique, à la technologie des semi-conducteurs et à l’IA vers une économie du savoir figurent parmi les principales priorités.

Il est aussi nécessaire de se concentrer sur le développement des infrastructures stratégiques, notamment celles de transport, numériques et énergétiques. Cela permettra non seulement d’améliorer l’efficacité de la production, mais aussi de promouvoir la transformation numérique et la transition verte. Ces réformes créeront un environnement favorable au développement durable et renforceront la compétitivité nationale.

Opportunités et défis

Photo : VNA/CVN

Avec une croissance annuelle estimée à plus de 7% en 2024, le Vietnam s’impose comme l’une des économies les plus dynamiques au niveau mondial. Cette progression s’est accompagnée d’une maîtrise de l’inflation, maintenue sous les 4%. Le chiffre d’affaires à l’import-export connaît un essor sans précédent, approchant un record de 800 milliards d’USD. La valeur de la marque nationale a atteint 507 milliards d’USD, classée 32e sur 193 pays. Parallèlement, le Vietnam figure parmi les 15 pays en développement attirant le plus d’investissements directs étrangers (IDE) au monde, avec plus de 31 milliards d’USD drainés en 2024.

Si le Vietnam doit faire face à de nombreux défis liés à la mondialisation, il bénéficie égale-ment d’une fenêtre d’opportunité unique pour tirer parti de la 4e révolution industrielle et accélérer son développement durable.

Pour réussir cette ère de progrès, il faut la cohésion de l’ensemble du système politique et la participation active des citoyens. Le patriotisme et l’autonomie seront des moteurs puissants pour faire avancer le pays. Il est impératif de fédérer les volontés et de coordonner les actions à tous les échelons pour atteindre les objectifs fixés, en ravivant la fierté nationale.

Photo : VNA/CVN

Le développement du Vietnam ne se limite pas à une croissance économique. Il constitue une transformation profonde de la société, portée par un engagement politique inébranlable à bâtir un pays prospère et inclusif. Cette dynamique insufflera un nouvel élan à la construction d’un Vietnam moderne, capable de se hisser au même rang que les puissances des cinq continents.

Grâce à l’unité nationale et à un leadership éclairé du Parti, nul doute que notre pays surmontera les obstacles afin de bâtir un avenir radieux pour les générations actuelles et futures.

Xuân Lôc/CVN