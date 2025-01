La gouvernance nationale à l’ère du progrès du peuple

À l’heure d’une nouvelle ère de développement du pays, les cadres et les fonctionnaires de l’appareil d’État moderne et efficace doivent constituer la classe d’élite pour gouverner la société. L’unité nationale et des réformes institutionnelles s’avèrent plus urgentes que jamais.

Photo : VNA/CVN

“L’amélioration de la prise de conscience et de l’action de tous les sujets dans la société est d’une grande importance, afin qu’ils partageant la fierté et la dignité nationales, les mêmes aspirations et objectifs stratégiques de développement du pays à l’ère du progrès national”. C’est ce qu’a estimé le Professeur agrégé - Docteur Lê Hai Bình, membre suppléant du Comité central du Parti, rédacteur en chef de la Revue Communiste.

Selon lui, il faut que chaque membre de la communauté contribue à la construction d’un Vietnam prospère avec un peuple riche. Cette aspiration à l’ère d’épanouissement doit parvenir à chaque citoyen, afin de créer une force collective pour surmonter les défis et difficultés. Ce n’est pas seulement la responsabilité du Parti, mais aussi celle de chaque individu. Ceci créera un puissant moteur pour un développement durable.

Améliorer la prise de conscience sociale

L’amélioration de la conscience sociale est un facteur clé pour transformer le Vietnam en une société active et réactive aux besoins du développement national. La prise de conscience collective peut être renforcée par plusieurs moyens et mécanismes.

Tout d’abord, il est essentiel de renforcer l’éducation civique à tous les niveaux. Cela passe par des programmes éducatifs qui soulignent non seulement les valeurs historiques et culturelles du pays, mais aussi l’importance du rôle de chaque individu dans l’édification nationale. Il est nécessaire de mettre en place des initiatives de sensibilisation à la citoyenneté active, à l’engagement social et à la responsabilité collective.

Photo : VNA/CVN

De plus, il faut encourager les échanges d’idées, créer des forums publics où les citoyens peuvent débattre de grandes questions nationales et exprimer leurs opinions sur les politiques publiques. Une société bien informée et engagée est plus susceptible de mieux s’adapter aux réformes et changements nécessaires.

En outre, le Parti doit continuellement renforcer ses capacités de leadership et de gouvernance pour répondre aux exigences de la nouvelle ère. L’organisation de la machine administrative doit être rationalisée afin d’optimiser l’efficacité de son fonctionnement.

Réformes institutionnelles

En vue d’une gouvernance nationale moderne et efficace, le Vietnam doit se concentrer sur l’élaboration et le perfectionnement du système institutionnel dans une direction démocratique, juridique, créatrice du développement, pour un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Le bonheur est considéré comme la valeur culturelle la plus élevée à laquelle chaque nation aspire. L’indice de bonheur de la population est une “prédiction” du développement global et durable de chaque pays.

L’État ne se concentre plus seulement sur les indicateurs de développement économique mais doit désormais intégrer l’indice de bonheur dans l’analyse des politiques. Il faut mettre les indicateurs économiques en corrélation avec des critères de sécurité, de paix, de convivialité, d’humanisme, d’expériences et d’émotions positives internes de chaque individu dans la société.

À l’ère du numérique, l’application des technologies numériques dans la gouvernance nationale est indispensable. Il est nécessaire d’en développer des plateformes collaboratives pour garantir l’interconnexion entre les agences gouvernementales, du niveau central au local.

Il s’agit aussi d’accélérer la transformation numérique dans les processus de travail, de gestion des données et de fourniture de services publics en ligne de haut niveau, au service des habitants et des entreprises à tout moment et en tout lieu, quelles que soient les frontières administratives.

L’exploitation de l’intelligence artificielle, des mégadonnées et des technologies avancées permettra d’améliorer les capacités d’analyse et de prévision, contribuant ainsi à des prises de décision rapides et opportunes.

Mobiliser les ressources de la société

Photo : VNA/CVN

Mobiliser toutes les ressources de la société pour participer à la gouvernance nationale est une clé qui maximise la force collective.

Pour ce faire, il est nécessaire d’établir un mécanisme juridique clair, permettant aux couches de la population, à la communauté des entreprises, aux organisations sociales et aux collectivités de contribuer à la détermination et de mise en œuvre des politiques.

Parallèlement, la promotion de la transparence de l’information et l’encouragement du rôle de surveillance par la société augmenteront le consensus et la responsabilité collective.

Dans la nouvelle ère d’ascension de la nation, construire une gouvernance nationale moderne, efficace et flexible ne répond pas seulement aux exigences de l’intégration internationale, mais constitue également une base pour concrétiser l’aspiration au développement du Vietnam.

Les solutions proposées, allant de l’amélioration des capacités de leadership du Parti au perfectionnement des institutions juridiques en passant par l’application des technologies numériques, contribueront à un système de gouvernance transparent, responsable et innovant, répondant aux besoins du peuple et créant une motivation pour le développement durable.

Avec l’unité de tout le peuple et une direction adéquate du Parti, le Vietnam pourra avancer fermement afin de devenir un pays développé au niveau de développement comparable aux nations les plus avancées à l’horizon 2045.

HOÀNG LAN/CVN