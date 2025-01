Année nationale du tourisme et Festival de Huê 2025

Huê accueille cette année la 14 e édition de son Festival et l’Année nationale du tourisme 2025, placée sous le thème “Huê - Ancienne capitale, nouvelles opportunités”. L’occasion de promouvoir l’image, la position et la marque du tourisme de cette localité devenue désormais ville du ressort central.

Photo : CTV/CVN

L’événement est attendu comme un levier significatif favorisant la revitalisation socio-économique de Huê tout en contribuant à attirer des investissements pour le développement et créer de nouveaux produits touristiques attrayants pour la région.

Cette ville du Centre espère accueillir entre 4,8 et 5 millions de visiteurs durant l’Année nationale du tourisme 2025, dont 38-40% d’étrangers, pour des recettes touristiques estimées à environ 11.000 milliards de dôngs (plus de 433 millions d’USD). L’objectif est de propulser le tourisme de Huê en s’appuyant sur son héritage d’ancienne capitale pour saisir de nouvelles opportunités dans une nouvelle ère pour le pays.

Quatre événements principaux • Cérémonie d’ouverture de l’Année nationale du tourisme - Huê 2025, accompagnée d’un feu d’artifice pour célébrer le 50e anniversaire de la libération de Thua Thiên Huê, le 25 mars au soir. • Conférence internationale sur les industries culturelles comme fondement du développement du tourisme durable, également le 25 mars. • Festival de la culture et du tourisme, mettant en avant la gastronomie, les villages artisanaux traditionnels ainsi que la connexion entre les entreprises et le marché européen, prévu en juin. • Cérémonie de clôture de l’Année du tourisme - Huê 2025, fin de l’année.

Selon Hoàng Viêt Trung, directeur du Centre de conservation des monuments de Huê, cette ville accueille pour la deuxième fois l’Année nationale du tourisme, un événement culturel, socio-économique et touristique de portée nationale et internationale.

Celui-ci sera associé au Festival de Huê 2025, marquant également le 50e anniversaire de la libération de Huê (26 mars 1975) et célébrant son récent statut de ville du ressort central (depuis le 1er janvier 2025).

Temps forts

D’après Hoàng Viêt Trung, l’Année nationale du tourisme et le Festival de Huê 2025 s’articuleront autour de quatre programmes principaux avec plus de 170 événements au niveau national et provincial.

Parmi ces activités, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ainsi que des organismes centraux organiseront huit événements à l’échelle nationale ; la ville de Huê se chargera 62 activités (dont 46 dans le cadre du programme de l’Année nationale du tourisme et 16 à l’occasion du Festival de Huê 2025).

Tandis que d’autres provinces et villes du ressort central organiseront 102 activités en écho à l’Année nationale du tourisme - Huê 2025.

Immédiatement après la cérémonie de lancement de l’Année nationale du tourisme et du Festival de Huê 2025, tenue le 1er janvier dernier, la reconstitution théâtralisée de la cérémonie du Nouvel An impérial de la dynastie des Nguyên (1802-1945) a eu lieu au palais Thái Hòa (palais de l’Harmonie suprême).

Photo : Mai Trang/VNA/CVN

Une expérience unique de découverte du patrimoine culturel local pour les habitants et les touristes. À cette occasion, le Centre de conservation des monuments de Huê a également ouvert gratuitement le site du patrimoine mondial de l’UNESCO aux visiteurs.

Les activités prévues dans le cadre de l’Année nationale du tourisme et du Festival de Huê 2025 devraient marquer une avancée décisive pour le tourisme local, permettant de contribuer à consolider la position de Huê comme destination clé.

Quatre festivals des quatre saisons • Festival de printemps : “Printemps de l’ancienne capitale” (janvier-mars), avec des fêtes royales et des activités culturelles du Têt traditionnel mettant en avant l’héritage de Huê. Points forts : le premier Festival des arts martiaux de l’ancienne capitale, le programme d’ouverture de l’Année nationale du tourisme et la célébration du 50e anniversaire de la libération de Huê. • Festival d’été : “La Citadelle illuminée” (avril-juin), mettant en valeur l’áo dài (tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes) et la Semaine communautaire qui lui est dédiée. • Festival d’automne : “Huê en automne” (juillet-septembre), mettant l’accent sur la célébration de la Fête de la mi-automne. • Festival d’hiver : “L’hiver de Huê” (octobre-décembre), des activités de loisirs uniques. Points forts : la clôture de l’Année nationale du tourisme et du Festival de Huê 2025, un festival international de musique et un compte à rebours pour accueillir 2026.

Câm Sa - NDO/CVN