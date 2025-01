Le Vietnam séduit : record de fréquentation touristique en 2024

Photo : VNA/CVN

En 2024, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en étroite collaboration avec les autorités locales, a mis en œuvre une stratégie ambitieuse pour dynamiser le secteur touristique. En simplifiant les procédures, en misant sur des produits d’exception et en créant un environnement sûr et accueillant, le Vietnam s’est positionné comme une destination de choix, tant au niveau régional qu’international. Cette dynamique a permis de renforcer l’attractivité du pays et de consolider sa réputation.

Succès sans précédent

Lors du bilan annuel du secteur touristique, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a souligné le succès sans précédent de la campagne de promotion cinématographique aux États-Unis, intitulée “Vietnam - Nouvelle destination du cinéma mondial”.

Cet événement majeur a non seulement suscité un vif intérêt de la part des professionnels américains mais a également ouvert de nouvelles perspectives de coopération avec des cinéastes internationaux. En témoignent les nombreux accords signés et les missions de repérage prévues dans les temps à venir.

Parallèlement, une série d’événements d’envergure a été organisée avec succès, mettant en lumière le potentiel touristique du Vietnam, notamment dans les domaines du tourisme rural, cinématographique et d’aventure. Ces manifestations ont laissé une impression durable auprès des professionnels du tourisme et des voyageurs internationaux.

En 2024, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a déployé des efforts soutenus pour promouvoir le Vietnam en Chine, en Europe et en Russie, en adoptant des stratégies innovantes qui ont porté leurs fruits et stimulé la croissance du secteur.

Le Vietnam est devenu une destination de choix pour le tourisme rural en accueillant la première édition de la Conférence internationale sur ce thème à Hôi An, dans la province de Quang Nam (Centre).

L’Année nationale du tourisme 2024, célébrée dans la province de Diên Biên (Nord), a notamment permis de dynamiser le secteur dans l’ensemble du pays. Grâce à une série d’initiatives ciblées, dans des régions clés, le Vietnam a enregistré une croissance significative de tous les indicateurs stratégiques : nombre de visiteurs, revenus touristiques, et utilisation des infrastructures hôtelières et de loisirs.

Les initiatives locales ont donné naissance à une multitude de modèles innovants, alliant durabilité et créativité. Ces approches novatrices, déployées dans différentes régions du pays, ont insufflé un vent de fraîcheur au secteur touristique vietnamien. Des slogans tels que “Hanoï - Venez aimer”,

“Dà Nang - Source de bonheur” ou encore “Hô Chi Minh-Ville - Vert à chaque voyage” témoignent de cette volonté de promouvoir un tourisme responsable et authentique.

Dang Huong Giang, directrice du Service du tourisme de Hanoï, partage : “Le développement de nouveaux produits touristiques, basés sur les atouts de la ville est une priorité absolue. En créant des itinéraires et des expériences uniques, nous visons à surpasser les attentes de nos visiteurs et à faire de Hanoï une destination incontournable”.

Technologie numérique

Photo : VNA/CVN

Afin de s’adapter à l’ère numérique, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a mis en œuvre une stratégie ambitieuse de digitalisation du secteur touristique. Cette démarche se traduit par le développement de plateformes numériques innovantes telles que l’application Vietnam Travel, le système de billetterie électronique et des outils d’analyse de données touristiques. Ces initiatives visent à optimiser l’expérience des voyageurs et à renforcer l’attractivité du Vietnam en tant que destination touristique.

Le Vietnam a plus particulièrement mis en place une politique de délivrance de visas électroniques pour les ressortissants de tous les pays avec une durée de séjour temporaire pouvant aller jusqu’à 90 jours, en plus d’élargir les dispenses de visa unilatérales et de prolonger la durée de séjour temporaire à 45 jours, créant des conditions favorables pour les touristes internationaux se rendant dans le pays.

Nguyên Huu Yên, président du conseil d’administration de Saigontourist, souligne que la nouvelle politique plus flexible en matière de visas pour les touristes internationaux en 2024 a eu un impact considérable sur le tourisme vietnamien. Cette nouvelle politique a entraîné en effet une hausse significative du nombre de visiteurs étrangers, en particulier en provenance des pays bénéficiant d’une exemption de visa de 45 jours.

Grâce à une détermination sans faille et à des initiatives novatrices, le secteur du tourisme a connu une croissance exponentielle en 2024. Avec près de 17,5 millions de touristes internationaux et 110 millions de voyageurs nationaux, le Vietnam a enregistré des records historiques. Ces résultats remarquables, qui représentent respectivement une hausse de 38,9% et 1,6% par rapport à 2023, ont généré des recettes totales estimées à 840.000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 23,8%. Ces chiffres témoignent de sa vitalité et de son dynamisme.

2024 a été une année riche en réussites pour le tourisme vietnamien, suscitant à la fois joie et fierté. Cependant, de nouveaux défis se posent pour le secteur. Comment transformer les immenses potentialités du Vietnam en expériences touristiques uniques et mémo-rables ? Comment propulser l’“industrie sans fumée” vers de nouveaux sommets en 2025 et au-delà ? Ces questions sont au cœur des préoccupations de tous les acteurs du secteur.

Objectifs et perspectives

Photo : VNA/CVN

L’Autorité nationale du tourisme a fixé des objectifs ambitieux pour 2025 : accueillir 22 à 23 millions de visiteurs internationaux et 120 à 130 millions de nationaux, soit une croissance de 8 à 9% sur un an. Ces chiffres témoignent d’une volonté de relancer le secteur de manière dynamique et de contribuer significativement à l’économie nationale, avec une prévision de 6 à 8% du PIB et 5,5 millions d’emplois créés.

À horizon 2030, le tourisme vietnamien ambitionne de devenir un pilier de l’économie, en misant sur une croissance verte et en accueillant 35 millions de voyageurs internationaux et 160 millions de nationaux.

Selon Hà Van Siêu, vice-directeur de l’Autorité nationale du tourisme, pour stimuler la croissance des arrivées internationales, le pays concentrera ses efforts sur des marchés spécifiques. Les critères de sélection privilégieront les pays et territoires offrant une exemption de visa, une bonne connectivité aérienne et un fort potentiel de développement. En parallèle, une collaboration renforcée avec tous les acteurs du secteur est nécessaire pour lever les obstacles régle-mentaires et attirer davantage d’investissements.

En cette nouvelle année 2025, le secteur compte sur le soutien actif des représentations diplomatiques pour saisir toutes les opportunités de se faire connaître à l’international. L’organisation d’événements culturels, tels que les “Journées/Semaines de la culture vietnamienne” à l’étranger, et le développement de partenariats avec de grandes plateformes médiatiques mondiales permettront de renforcer l’attractivité du pays et de stimuler les arrivées touristiques. Ces actions visent à positionner le Vietnam comme une destination incontournable et à promouvoir sa riche culture.

Photo : VNA/CVN

Le secteur du tourisme se concentrera également sur le développement de nouveaux marchés porteurs et de produits haut de gamme comme le tourisme d’affaires et golfique. Parallèlement, il misera sur l’innovation technologique pour optimiser la gestion et créer des expériences uniques. Ces initiatives positionneront le tourisme vietnamien comme un secteur économique stratégique, capable de répondre aux attentes d’une clientèle exigeante et de contribuer significativement à la croissance du pays.

Huong Linh/CVN