L’Odyssée économique du Vietnam : aperçu de 2025

>> La mégapole du Sud affiche une croissance économique de 7,17% en 2024

>> Certaines grandes entreprises de chaussures ont signé des contrats jusqu'à la mi-2025

>> Le PIB national a connu une croissance de 7,09% en 2024

Le “train économique de 2024” arrive à destination. Malgré les innombrables défis, l’économie vietnamienne a bien réalisé son objectif : la croissance du PIB a dépassé 7% ; tous les 15 objectifs principaux ont été atteints et même surpassés ; l’attraction des investissements directs étrangers s’est élevée à plus de 31 milliards d’USD.

La santé globale de l’économie s’est redressée de manière significative. Rien qu’en matière de recettes fiscales, le montant a dépassé 1,7 trillion de dôngs, atteignant 116% des prévisions au 18 décembre dernier. On estime qu’en 2024, le revenu total sous gestion fiscale dépassera d’environ 245.588 milliards de dôngs les prévisions, soit 113,7% des recettes de 2023. Les bons résultats économiques de 2024 ouvrent la voie à un bel avenir.

Efforts concertés

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié une dépêche demandant des efforts concertés pour promouvoir le développement économique, avec pour objectif un taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) d’au moins 8% en 2025. Dans la dépêche N°137, il a souligné que 2025 constitue une année charnière pour le Vietnam, marquant l’entrée dans une ère de développement et d’essor national. Le chef du gouvernement a exigé des mesures drastiques de la part des ministères, agences, provinces et villes concernés pour atteindre les objectifs de développement socio-économique.

L’accent sera mis sur la stimulation de la croissance économique tout en maintenant la stabilité de la macroéconomie, le contrôle de l’inflation et la garantie des équilibres majeurs. Ces mesures visent à obtenir un taux de croissance du PIB de 8% en 2025, soit un objectif supérieur à celui de 6,5% fixé par l’Assemblée nationale. Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, en particulier, devront s’efforcer d’atteindre une croissance d’environ 8% à 10%.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de renouveler les moteurs de croissance traditionnels, notamment l’investissement, la consommation et les exportations. Concernant l’investissement, il a demandé d’accroître le décaissement et l’efficacité des investissements publics. Le ministère du Plan et de l’Investissement devra élaborer des mécanismes pour attirer les investissements étrangers, avec un focus particulier sur les projets de grande envergure et de haute technologie. Parallèlement, des efforts seront déployés pour promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, tels que la transformation numérique, l’économie circulaire, ainsi que les industries émergentes comme les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, le cloud computing, l’Internet des objets et la transition verte.

Un mécanisme expérimental pour l’économie circulaire sera soumis au gouvernement au premier trimestre. De plus, une taxonomie verte sera publiée pour encourager la transition verte.

Infrastructures

Le développement d’infras-tructures stratégiques figure également parmi les priorités. Cela inclut la mise en œuvre de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, des chemins de fer urbains à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, des connexions ferroviaires avec la Chine, ainsi que l’achèvement de l’aéroport international de Long Thành, dans la province méridionale de Dông Nai.

D’autres efforts porteront sur la reprise des projets de centrales nucléaires, la construction de centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, et la création de zones franches dans plusieurs localités. Le ministère de l’Information et de la Communication devra, quant à lui, accélérer le développement des infrastructures numériques nationales, notamment par la commercialisation de la 5G et le lancement des technologies 6G.

Alors que l’Assemblée nationale table sur un taux de croissance compris entre 6,5% et 7% pour 2025, le gouvernement, de son côté, fixe la barre encore plus haut, à 8%. L’objectif est clair : poser les bases d’une croissance à deux chiffres entre 2026 et 2030. Le pays ambitionne également d’atteindre un PIB par habitant de 4.900 USD, un indice moyen des prix à la consommation de 4,5%, un déficit budgétaire représentant 3,8% du PIB et une dette publique oscillant entre 35% et 38% du PIB.

Pour soutenir cette trajectoire de croissance, le Vietnam mise sur des avancées significatives dans le domaine des infrastructures. Parmi les projets phares figurent l’achèvement de 3.000 km d’autoroutes, la mise en service de l’aéroport international de Long Thành d’ici au 31 décembre 2025, ainsi que l’élimination des logements précaires à l’échelle nationale. Ces objectifs ambitieux reflètent la volonté du gouvernement de transformer le Vietnam en un pays moderne et prospère.

Le chef du gouvernement a réaffirmé que la croissance économique serait au cœur des priorités nationales pour 2025, tout en veillant à maintenir la stabilité macroéconomique, à contrôler l’inflation et à préserver les grands équilibres de l’économie. Toutefois, cette accélération ne sera possible qu’en repensant les moteurs traditionnels de l’économie. Le chef du gouvernement a insisté sur le rôle crucial des investissements, de la consommation intérieure et des exportations dans ce processus.

Dès le début de 2025, les fonds publics alloués aux grands projets nationaux stratégiques, tels que l’autoroute Nord-Sud, seront débloqués. Les recettes fiscales supplémentaires prévues pour l’année serviront à financer ces infrastructures prioritaires ainsi que d’autres projets de grande envergure. Par ailleurs, le Vietnam continuera d’attirer des investissements étrangers de manière ciblée, en mettant l’accent sur les secteurs de pointe comme les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et la transition énergétique.

Pour dynamiser la consommation intérieure, plusieurs mesures seront mises en œuvre, notamment la relance du mouvement “Les Vietnamiens privilégient les marchandises vietnamiennes”, le développement du commerce électronique et une gestion rigoureuse des prix.

En matière d’exportations, le pays entend exploiter pleinement les opportunités offertes par les 17 accords de libre-échange auxquels il est partie prenante, avec une attention particulière portée à l’ouverture de nouveaux marchés, notamment en Afrique. Le gouvernement s’attèlera également à renforcer les secteurs émergents comme l’économie numérique, l’économie verte et l’économie du partage.

Développement durable

En 2025, la politique monétaire visera à réduire les taux d’intérêt et à maintenir une croissance du crédit supérieure à 15%. Les ressources financières seront prioritairement orientées vers des secteurs stratégiques. Les recettes budgétaires devraient enregistrer une augmentation d’environ 10% par rapport à 2024, accompagnée d’une optimisation des dépenses courantes. Le Vietnam s’efforcera également de moderniser son secteur bancaire et d’élever le statut de son marché boursier afin d’attirer davantage de capitaux.

L’année 2025 sera un tournant pour le pays, marquée par des étapes cruciales dans son processus de développement. Le Parti, l’Assemblée nationale et le gouvernement s’engagent à en faire une année d’accélération, d’innovation et de réformes audacieuses, afin de positionner le pays à la hauteur de ses ambitions socio-économiques et de jeter les bases solides d’un développement durable.

Thê Linh/CVN