Huê intensifie sa lutte contre la pêche INN pour sécuriser son économie maritime

Face aux exigences de la Commission européenne, la ville de Huê (Centre) accélère la mise en conformité de sa flotte et renforce ses mécanismes de surveillance. Objectif : faire lever le “ carton jaune”, restaurer la confiance des marchés européens et bâtir une filière halieutique durable, moteur de sa stratégie de développement économique maritime.

Dans le sillage des autres localités côtières, la ville de Huê intensifie ses efforts dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), avec l’ambition d’obtenir la levée du “carton jaune” imposé par la Commission européenne et de construire un secteur halieutique durable.

Dotée d’un littoral de plus de 120 km, d’une zone maritime d’environ 20.000 km², de cinq estuaires et du vaste complexe lagunaire Tam Giang – Câu Hai, le plus grand d’Asie du Sud-Est, Huê considère la lutte contre la pêche INN non seulement comme une priorité immédiate, mais aussi comme un fondement essentiel pour concrétiser sa stratégie de développement économique maritime à long terme.

La sensibilisation est fortement renforcée : le Service de l’agriculture et de l’environnement de la ville a diffusé une cinquantaine de bulletins aux populations et réalisé six reportages télévisés. Les gardes-frontières municipaux ont organisé 36 sessions de communication réunissant plus de 1.000 participants.

De son côté, le Service municipal des ressources halieutiques a imprimé 1.200 dépliants à destination des propriétaires de navires et capitaines afin de promouvoir une exploitation conforme à la réglementation.

Vingt hameaux et quartiers à forte activité de pêche ont signé des engagements collectifs de respect des règles. Dans 11 communes et quartiers, les autorités locales assignent désormais des responsabilités précises à chaque membre des comités populaires, aux agents de police et aux gardes-frontières pour surveiller et contrôler les navires ne répondant pas aux conditions légales d’exploitation.

Huit autres localités - notamment Thuân An, Phu Lôc, Phu Vinh, Chân Mây - Lang Cô, Vinh Lôc, Lôc An, Quang Diên et Vy Da - ont créé un Comité de pilotage dédié à la lutte contre la pêche INN, mobilisant l’ensemble du système politique.

Selon le Service des ressources halieutiques de Huê, la ville compte actuellement 998 navires enregistrés dans la base de données nationale VNFishbase. Tous arborent un numéro d’identification conforme aux normes en vigueur. Depuis le 1er janvier dernier, 100% des navires de 15 mètres et plus déclarent leur entrée et sortie de port via l’application électronique de traçabilité (eCDT), où près de 5.250 tonnes de produits ont été contrôlées.

Le service a également coordonné avec deux fournisseurs - GTO Software Solutions et SDVico – pour accélérer l’installation et l’usage du journal de bord électronique par les pêcheurs.

Les comités populaires ont activement déployé les mesures anti-INN. Entre le 11 et le 25 novembre, nous avons mobilisé des navires de contrôle pour renforcer les patrouilles, superviser les activités de pêche et sanctionner les violations, souligne Trần Quang Nhật, directeur du Service municipal des Ressources halieutiques.

Entre le 1er janvier 2024 et le 14 novembre 2025, les autorités de Huê ont détecté sept infractions (trois cas de franchissement de limites autorisées et quatre coupures du système VMS). Toutes ont été sanctionnées pour un montant total de 395 millions de dôngs, dont deux dossiers récents représentant 120 millions de dôngs. Les décisions ont été intégrées dans la base nationale des infractions halieutiques.

Selon Nguyên Dinh Duc, directeur du Service de l’agriculture et de l’environnement, des listes hebdomadaires de navires à risque élevé sont transmises aux forces d’application de la loi. Une surveillance 24 h/24 du système VMS permet d’alerter immédiatement les navires susceptibles de commettre des violations (dépassement des limites, perte de signal de plus de 6 heures ou interruption de plus de 10 jours).

Aujourd’hui, 100% des navires à l’entrée et à la sortie du port font l’objet d’un contrôle strict des volumes et consignent leur journal de pêche ou de transbordement. La ville mène en outre une action drastique contre les déchargements dans les ports privés non autorisés, Nguyên Dinh Duc.

Pour Hoàng Hai Minh, vice-président du Comité populaire municipal, la lutte contre la pêche INN est une mission politique prioritaire et urgente. Huê mobilise toutes les ressources pour appliquer efficacement la législation halieutique et répondre aux exigences de la Commission européenne.

La ville va renforcer les investissements dans les infrastructures de pêche, moderniser les capacités des équipes d’inspection et des gardes-frontières, et associer l’ensemble du système politique et les pêcheurs à la levée du “carton jaune”. L’objectif est de bâtir une filière durable et de faire de l’économie maritime un pilier majeur du développement local, affirme-t-il.

Texte et photos : Van Dinh - Câm Sa / CVN