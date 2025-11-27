Nouvel accord pour faciliter l'exportation du jacquier frais vers la Chine

Le 27 novembre, dans le cadre de sa visite de travail en Chine, le ministre vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Duc Thang, a travaillé avec Zhao Zenglian, vice-ministre de l’Administration générale des douanes de Chine (GACC).

À cette occasion, les deux parties ont signé un protocole relatif à l’exportation de jacquiers frais vietnamiens vers le marché chinois.

Mettant en avant le 75ᵉ anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, Zhao Zenglian a salué la coopération fructueuse entre les deux organismes. Il a précisé qu’au cours des dix premiers mois de 2025, la Chine avait importé pour 8,7 milliards de dollars de produits agricoles vietnamiens. Outre le protocole relatif au jacquier, quatre autres concernant le piment, le fruit de la passion, le son de riz et les nids d’hirondelle bruts ont été signés cette année.

De son côté, le ministre Trân Duc Thang a souligné que la Chine demeurait un partenaire commercial de premier plan, le volume des échanges bilatéraux sur dix mois ayant déjà surpassé le total de l’année 2024. Il a plaidé pour une promotion accrue des investissements et pour l’exploitation des avantages de la frontière commune afin de faciliter le commerce. La normalisation de l’exportation du jacquier via ce protocole permettra non seulement d’officialiser les échanges et de réduire les risques commerciaux, mais aussi de garantir la conformité des produits vietnamiens aux normes internationales strictes, augmentant ainsi leur valeur ajoutée pour les agriculteurs.

Selon les données officielles du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont atteint 7,09 milliards de dollars entre janvier et octobre 2025, en hausse de 15,1% par rapport à la même période en 2024, la Chine absorbant 62,9% de ce total. Cette dynamique place le secteur sur la bonne voie pour atteindre l’objectif annuel de 8,5 milliards de dollars.

