Le marché mondial du thon entre dans une période de transformation majeure

Photo : CTV/CVN

Les importations mondiales de thon devraient atteindre entre 1,75 et 1,8 million de tonnes en 2025, pour une valeur totale supérieure à 9 milliards de dollars, en légère hausse par rapport à 2024. Si les prix du thon brut restent élevés, la demande des principaux marchés comme les États-Unis, l’UE et le Japon reste stable.

Les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France, le Royaume-Uni et le Japon restent les principaux importateurs de thon transformé, représentant collectivement plus de 55% du total des importations mondiales. Parallèlement, les marchés émergents comme l’Égypte, le Liban, la Lituanie, la Roumanie et la Libye affichent une croissance notable, portée par une demande croissante de produits alimentaires pratiques et des prix compétitifs.

Une tendance notable cette année est le passage des importations de matières premières aux commandes de transformation en profondeur, des pays comme le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines et l’Indonésie devenant des acteurs clés de la chaîne d’approvisionnement mondiale du thon. Ces pays sont de plus en plus responsables de la fourniture de produits à valeur ajoutée pour répondre à l’évolution de la demande du marché.

Améliorer leurs normes de qualité

Selon le rapport, l’Asie reste une plaque tournante essentielle pour la production et la transformation du thon. Cependant, les fournisseurs de la région sont confrontés à une pression croissante pour améliorer leurs normes de qualité, garantir une traçabilité complète et se conformer aux certifications de durabilité internationalement reconnues, telles que le MSC (Marine Stewardship Council), Dolphin Safe et aux cadres réglementaires stricts de l’UE et des États-Unis.

L’année 2025 marquera l’orientation du secteur vers des offres haut de gamme à valeur ajoutée. Les longes de thon surgelées, les découpes de qualité sashimi, les plats cuisinés et les produits emballés sous vide gagnent en popularité. Les grandes chaînes de distribution aux États-Unis, dans l’UE et au Japon intensifient la distribution de ces produits afin de s’adapter aux préférences des consommateurs pour des options alimentaires saines et pratiques.

Au-delà de la dynamique du marché, les exportateurs de thon doivent également composer avec des pressions externes, notamment l’instabilité géopolitique au Moyen-Orient et l’évolution des politiques commerciales, notamment aux États-Unis. La hausse des taxes à l’importation sur certaines catégories de produits fait grimper les coûts et oblige les exportateurs à s’adapter rapidement, révèle le rapport.

Selon le rapport, les exigences de traçabilité sont devenues la nouvelle norme du secteur. De nombreuses entreprises investissent dans des technologies telles que les codes QR, les systèmes blockchain et le suivi en temps réel, des navires de pêche aux usines et aux rayons des magasins.

Le rapport indique que, même si 2025 ne verra peut-être pas de forte hausse de la production, elle marquera un tournant structurel crucial pour l’industrie du thon. Dans ce nouveau contexte, la réussite dépendra moins du prix que de la capacité à respecter des normes de durabilité exigeantes, à garantir la transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement et à proposer des gammes de produits diversifiées.

"Le thon reste une denrée stratégique valant des milliards de dollars, mais seulement pour ceux qui osent changer et anticiper les tendances", conclut le rapport.

Les données de la VASEP montrent que les exportations de thon du Vietnam ont enregistré la plus forte baisse parmi les catégories de produits de la mer en juin, avec une baisse de plus de 31% sur un an. Cette forte baisse est largement attribuée aux difficultés tarifaires sur le marché américain, qui représente traditionnellement une part importante des exportations de thon du Vietnam.

Au cours des six derniers mois de 2025, les exportations totales de thon ont reculé de près de 2% sur un an. En réponse, les exportateurs vietnamiens cherchent activement à diversifier leurs marchés, ciblant des destinations émergentes comme l’Égypte et la Lituanie.

Les exportations de thon du Vietnam vers l’Égypte ont maintenu une croissance régulière depuis 2023, et cette dynamique se poursuit en 2025. Selon le Département des douanes vietnamiennes, le Vietnam a exporté pour 4 millions de dollars de thon vers le marché égyptien au cours des quatre derniers mois, soit une forte augmentation de 72% par rapport à la même période en 2024. Cette hausse souligne le rôle croissant de l’Égypte comme destination émergente pour les produits de la mer vietnamiens, malgré les difficultés rencontrées sur les marchés traditionnels.

En ce qui concerne la Lituanie, porte d’entrée stratégique vers l’Europe centrale et orientale, les exportations de thon du Vietnam vers ce marché ont connu une forte hausse, le chiffre d’affaires passant de seulement 229.000 dollars en 2021 à près de 16 millions de dollars en 2024, soit une multiplication par 69. Au cours des cinq derniers mois de 2025 seulement, le chiffre d’affaires des exportations de thon vers la Lituanie a doublé d’une année sur l’autre, atteignant plus de 8 millions de dollars.

VNS/CVN