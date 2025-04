Le Vietnam s’affirme sur la scène internationale

Après avoir été ravagé par la guerre, le Vietnam s'est relevé avec force et s'est affirmé comme une nation dynamique et responsable. Le pays a réalisé des progrès notables dans les domaines économique, social, culturel et diplomatique, ainsi qu’en matière de développement individuel.

Selon ce Professeur, deux facteurs clés sous-tendent le développement du Vietnam : la stabilité politique et une politique étrangère flexible ; ainsi que les ressources humaines et la solidarité. Il a souligné que l’union nationale avait été la force motrice de la victoire du 30 avril 1975 et reste la clé du progrès du Vietnam, jouant un rôle crucial dans la guérison des blessures de la guerre, la modernisation du pays, et son adaptabilité dans les différentes phases de développement. Il a estimé que l’esprit d’union nationale s’était profondément enraciné et renforcé, permettant au pays de surmonter catastrophes naturelles et pandémies, et de s’adapter à un monde complexe et concurrentiel.

Dans le contexte actuel de la 4e révolution industrielle et de l’économie numérique, l'aspiration à l'autodétermination propulse le Vietnam vers le statut de nation développée. Cette aspiration nourrit l’innovation, une réflexion audacieuse et un écosystème numérique complet.

En outre, préserver et promouvoir le patrimoine culturel permet de renforcer l’identité nationale et d’acquérir un avantage concurrentiel. La culture devient ainsi une source de soft power, façonnant la confiance et les valeurs de l’ère numérique.

Un autre élément fondamental réside dans la vision stratégique et l’agilité du leadership, notamment dans le développement des connaissances. Ces qualités sont encore plus cruciales dans la gouvernance moderne, où données, technologie et pensée analytique sont indispensables.

Le Professeur Chu Hoàng Long a affirmé que la Victoire du 30 avril offre des enseignements intemporels pour le développement national. La force de l’union nationale demeure essentielle pour mobiliser la population, affirmer la souveraineté, l’identité culturelle et rehausser le statut international du pays.

Il est crucial de valoriser les ressources intrinsèques du Vietnam - son peuple, sa culture, son patriotisme et son intelligence - comme base solide pour relever tous les défis. Investir dans le capital humain, l’éducation et l’innovation est la voie à suivre pour un développement durable.

Enfin, la capacité à élaborer des stratégies, à faire preuve de flexibilité et à saisir les opportunités reste essentielle. Durant la guerre, le Vietnam a mené une stratégie cohérente avec des tactiques flexibles et créatives. Cette sagesse continue de guider le pays dans la diplomatie, l’économie, les sciences et la gouvernance…

