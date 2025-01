Les "ambassadeurs" vietnamiens de la paix

>> Les Nations unies souligne les contributions du Vietnam au maintien de la paix

>> Le Vietnam participe activement aux opérations de maintien de la paix de l’ONU

>> Le Vietnam envoie davantage de soldats de la paix en Afrique

Photo : VNA/CVN

Le 27 mai 2014, le ministre de la Défense a officiellement créé le Centre de maintien de la paix du Vietnam, aujourd’hui connu sous le nom de Département de maintien de la paix du Vietnam. Dès juin de la même année, les deux premiers officiers vietnamiens, Trân Nam Ngan et Mac Duc Trong, ont été déployés sous mandat des Nations unies au Soudan du Sud.

Depuis, le Vietnam a envoyé près de 900 officiers et militaires professionnels pour des missions individuelles ou collectives de maintien de la paix. Ces contributions incluent : cinq équipes de l’Hôpital de campagne de niveau 2 au sein de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), deux équipes du Génie affectées à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA), ainsi que 114 déploiements individuels effectués au siège des Nations unies à New York, au Soudan du Sud, en République centrafricaine, dans la région d’Abiyé et dans le cadre de la mission d’entraînement de l’Union européenne en République centrafricaine.

Responsabilités et solidarité

"L’image des Casques bleus vietnamiens, qui œuvrent à améliorer les conditions de vie des populations dans les pays africains frappés par la faim et la guerre, est devenue une véritable source d’inspiration. Cela a un impact positif considérable sur la communauté, renforçant son sens des responsabilités et sa solidarité en faveur de la paix et de l’amour", a souligné le général de brigade Pham Manh Thang, chef du Département du maintien de la paix du Vietnam.

Grâce à leur esprit de solidarité, les militaires vietnamiens jouent un rôle majeur dans le soutien humanitaire des Nations unies, la reconstruction, le maintien de la paix, la résolution des problèmes de sécurité et la préservation de la paix et de la stabilité, tant au niveau régional qu’international.

Photo : VNA/CVN

Ces "ambassadeurs" de la paix s’efforcent également de soutenir les autorités et les populations locales en réalisant des travaux concrets : construction et réparation de routes, aménagement et rénovation de salles de classe, enseignement bénévole, forage de puits pour les zones résidentielles et les écoles, examens médicaux, traitements, consultations et distributions gratuites de médicaments.

Nouvelle physionomie

En mai 2022, le Vietnam a déployé sa première équipe de génie, composée de 184 officiers et soldats professionnels ainsi que de près de 2.000 tonnes de matériel, au sein de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies dans la région d’Abiyé (UNISFA). Chargés d’ouvrir la voie, les militaires vietnamiens ont marqué une avancée décisive dans la mission de maintien de la paix des Nations unies, contribuant à transformer la physionomie de cette région meurtrie par la guerre.

"Nous avons apporté une bouffée d’air frais à la population locale", a déclaré le colonel Mac Duc Trong, chef adjoint du Département de maintien de la paix du Vietnam. Il a évoqué avec passion certaines réalisations des soldats du génie qui, bien que simples en apparence, revêtent une grande signification pour les habitants. Ces travaux incluent la construction de routes, d’écoles, ainsi que le creusement de puits d’eau dans des zones touchées par une grave pénurie.

Dans la région d’Abiyé, où la pauvreté reste omniprésente et où les conflits sont fréquents, les habitants gardent en mémoire l’image d’enfants pieds nus parcourant inlassablement de longues distances, jour après jour, pour transporter de l’eau. Cette réalité a profondément touché les soldats de l’Oncle Hô.

"Sans persévérance, nous aurions abandonné depuis longtemps", a confié le colonel. Il a expliqué qu’à Abiyé, pendant la saison sèche, seules subsistent des flaques d’eau stagnante, obligeant la population locale à parcourir de grandes distances pour trouver une source d’eau potable. Même le lycée d’Abiyé, qui accueille environ 1.700 élèves, fait face à ces difficultés. Bien que les Nations unies livrent chaque semaine 3.000 litres d’eau à l’établissement, cette quantité est souvent insuffisante pour répondre aux besoins des élèves.

Puits d’eau

Photo : NLD/CVN

"Il faut forer un puits". Cet appel du cœur des Casques bleus vietnamiens a déclenché une mobilisation immédiate de l’équipe du génie. Des véhicules marqués des lettres “UN” (Nations unies), chargés de foreuses, de tuyaux et d’autres équipements, ont été acheminés vers le lycée d’Abiyé.

Le travail a commencé sans attendre. Cependant, après plus d’une semaine de forage atteignant une profondeur de 40 m, les militaires se sont heurtés à un obstacle majeur : une énorme masse de sable bloquait leurs efforts. Partout où ils creusaient, seulement du sable émergeait. Le premier forage fut un échec. Mais les soldats vietnamiens n’ont pas baissé les bras. Ils ont poursuivi leurs tentatives à différents endroits, sans succès immédiat.

Le colonel Mac Duc Trong a alors inspecté les sols autour de l’école. Après une analyse minutieuse, il a identifié une fosse sous le sable qui, selon lui, avait probablement contenu de l’eau par le passé. "Il devait y avoir de l’eau ici", a-t-il affirmé avec optimisme.

L’équipe du génie a donc foré à cet endroit précis, et à une profondeur de 72 m, l’eau a enfin jailli. Une nouvelle question s’est alors posée : comment garantir la durabilité de ce puits ?

"Entre l’idée initiale et l’achèvement du puits, deux mois et demi se sont écoulés. À Abiyé, ce projet s’est révélé extrêmement efficace : il suffit d’allumer un interrupteur pour pomper l’eau. Une fois le puits opérationnel, nous avons formé le proviseur et les gardiens de l’école à l’entretien des équipements", a confié le colonel Mac Duc Trong.

Il a également exprimé sa fierté en mentionnant la lettre de remerciement envoyée par le ministère de l’Éducation d’Abiyé à l’équipe vietnamienne du génie, saluant son soutien au lycée et ses contributions à l’amélioration de l’éducation dans la région.

Quê Anh - Hà Thanh/CVN