Visite d'État au Laos

Le président Luong Cuong honore la mémoire de Kaysone Phomvihane et des martyrs lao

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a déposé une gerbe de fleurs devant la statue du président Kaysone Phomvihane, exprimant le respect du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens pour ce dirigeant qui a apporté de grandes contributions à la construction, à la préservation et au développement de la relation de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, une relation devenue un bien précieux pour les deux peuples.

Le chef de l’État vietnamien et sa délégation ont ensuite visité le musée du président Kaysone Phomvihane. Ils y ont découvert la vie et le parcours révolutionnaire de ce dirigeant lao exceptionnel et vénéré, grand ami du peuple vietnamien, ainsi que l'histoire de la coopération et de la solidarité étroites entre les révolutions des deux nations.

Le président lao Kaysone Phomvihane, le Président vietnamien Hô Chi Minh et le Président lao Souphanouvong ont fondé la relation spéciale entre le Vietnam et le Laos, un lien précieux cultivé par les générations successives de dirigeants et devenu un trésor pour leurs peuples.

Dans la même matinée, le président vietnamien et sa délégation ont déposé une gerbe au monument des martyrs lao à Vientiane.

VNA/CVN