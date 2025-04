Le FPV et la CCPPC exhortés à valoriser leur rôle dans la nouvelle ère

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Thu Hà a déclaré que le Vietnam considérait toujours le développement des relations avec la Chine comme une politique cohérente, un choix stratégique, ainsi qu’une priorité absolue dans sa politique étrangère ; et soutenait le développement fort de la Chine et son rôle actif pour la paix, la stabilité et la prospérité de la région et du monde.

À cette occasion, elle a exprimé sa profonde gratitude pour le grand et important soutien du Parti, de l'État et du peuple chinois dans la lutte passée du Vietnam pour l'indépendance nationale et dans la cause actuelle de construction et de développement nationaux.

Elle a déclaré que le troisième échange d’amitié entre le FPV et la CCPPC était la concrétisation de la perception commune entre les deux plus hauts dirigeants des deux Partis, en particulier après la récente visite très réussie du secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping. Ceci est considéré comme une nouvelle étape dans les bonnes relations entre les deux pays, ajoutant qu’il s’agissait également d’une activité pratique pour célébrer le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatéraux.

Affirmant que le FPV et la CCPPC sont deux organisations qui jouent un rôle très important dans la vie politique et sociale de chaque pays, en particulier dans la promotion de la force de l'ensemble du peuple, le rassemblement des forces sociales et des ressources nationales et étrangères pour développer le pays, Nguyên Thi Thu Hà est heureuse de voir que les relations entre les deux parties ont obtenu de nombreux résultats positifs.

Le fait que les deux parties se soient coordonnées avec succès pour organiser le troisième échange d’amitié au Guangxi mercredi 23 avril en est la preuve la plus claire.

Photo : VNA/CVN

Sur cette base, Nguyên Thi Thu Hà a proposé d’accroître les échanges et les rencontres à haut et à tous les niveaux, consolidant davantage la compréhension politique et la confiance entre les deux parties ; de renforcer l’échange et le partage d’expériences, promouvoir le rôle des organisations des deux parties dans la nouvelle ère et l’ère de développement de chaque pays ; de promouvoir le rôle du FPV et de la CCPPC dans les échanges entre les peuples et les jeunes des deux pays, d'intensifier la propagande sur les réalisations de développement de chaque pays et l'amitié Vietnam - Chine, consolidant ainsi une base sociale favorable au développement des relations entre les deux pays.

De son côté, Wang Huning a souligné que le succès du troisième échange d’amitié était la mise en œuvre efficace de l'un des contenus de la déclaration commune entre les deux pays.

Il a déclaré qu'avec les résultats obtenus, la CCPPC était prête à élargir les activités d'échange, d'amitié et de coopération avec le FPV en particulier dans les échanges de délégations et les échanges entre les peuples pour améliorer l'apprentissage et le partage d'expériences dans le processus de mise en œuvre des tâches afin de mettre en œuvre efficacement la perception commune des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

VNA/CVN