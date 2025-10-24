Le Vietnam renforce son engagement pour une économie verte et à faibles émissions

La transition verte constitue aujourd’hui une condition préalable au renforcement de la compétitivité nationale, à la conformité aux normes internationales et à la protection de l’environnement.

Plus qu’une simple stratégie de développement, elle s’impose comme un impératif de notre époque - une promesse faite à l’histoire et aux générations futures.

Dans le cadre de la conférence nationale intitulée "Percées scientifiques et technologiques pour promouvoir la transition verte et le développement durable", tenu récemment dans la province de Quang Tri (Centre), le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phùng Duc Tiên, a indiqué que : "Le monde s’oriente vers une économie verte, à faibles émissions de carbone et durable. La quatrième révolution industrielle - marquée par l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables, les nouveaux matériaux, la biotechnologie et la transformation numérique - bouleverse profondément tous les domaines de la vie économique et sociale".

"Nous devons oser les ruptures dans la pensée, les mécanismes et l’action, afin de transformer le savoir et la créativité en puissance matérielle, pour bâtir un Vietnam prospère, vert et moderne". a-t-il ajouté.

Les experts présents ont mis en garde contre l’aggravation du changement climatique, la pollution et les catastrophes naturelles, qui menacent directement la durabilité du développement national. Les grandes villes comme Hanoï ou Hô Chi Minh-Ville subissent déjà les effets conjugués de la saturation urbaine, des inondations et de la pollution atmosphérique.

Pour le vice-président permanent du Comité populaire de Quang Tri, Hoàng Nam, "face à ces défis sans précédent, la science, la technologie et l’innovation sont le moteur central, la clé permettant de concrétiser la transition verte et le développement durable".

Les pays pionniers en la matière, selon lui, sont ceux qui résistent le mieux aux chocs extérieurs, s’adaptent plus efficacement aux bouleversements climatiques et renforcent leur compétitivité tout en améliorant la qualité de vie de leurs citoyens.

Cinq percées stratégiques pour une science verte

Dans son allocution, Huỳnh Thành Dat, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation et et de mobilisation de masse du Parti, a affirmé que "le développement scientifique, technologique et l’innovation sont des leviers décisifs pour permettre au Vietnam d’atteindre une croissance à deux chiffres, de devenir un pays industriel moderne d’ici 2030 et un pays à revenu élevé d’ici 2045".

La nouvelle Loi sur la science, la technologie et l’innovation, récemment adoptée par l’Assemblée nationale, jette les bases d’un cadre institutionnel renouvelé, levant de nombreux obstacles liés à la gestion et au financement de la recherche.

Elle marque, selon les participants, une étape historique dans la volonté de l’État d’accorder davantage d’autonomie et de liberté d’action au secteur scientifique.

Vers une action coordonnée pour un Vietnam "vert"

Les intervenants ont souligné la nécessité d’une approche intégrée : politiques publiques, financement, innovation, ressources humaines et communication doivent avancer de concert. Les entreprises doivent devenir les acteurs centraux de la recherche et de la diffusion des technologies vertes.

Ces dernières années, le Vietnam a enregistré des progrès notables dans les énergies renouvelables, l’agriculture intelligente, l’économie circulaire et la gestion durable des ressources. Mais pour provoquer de véritables ruptures, il faut des politiques plus audacieuses et une synergie renforcée entre l’État, les entreprises, les chercheurs et la société.

À l’échelle locale, M. Hoàng Nam a précisé que la province de Quang Tri s’appuie sur quatre piliers de croissance – énergie, logistique, tourisme et agriculture verte – tout en misant sur trois leviers stratégiques : modernisation des infrastructures, transformation numérique et amélioration de la qualité des ressources humaines.

La conférence nationale, intitulée "Percées scientifiques et technologiques pour promouvoir la transition verte et le développement durable", visait à concrétiser l’esprit de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique et de la Conclusion n°81-KL/TW sur la lutte contre le changement climatique, la gestion des ressources et la protection de l’environnement.

Cinq percées stratégiques nécessaires * Le cadre institutionnel : finaliser les textes d’application de la Loi sur la science, la technologie et l’innovation, et instaurer un mécanisme d’expérimentation (sandbox). * Les technologies énergétiques vertes : développer l’éolien, le solaire, l’hydrogène vert, le stockage d’énergie et la technologie nucléaire à des fins pacifiques. * Les normes et qualité : établir un système de normes vertes et d’indicateurs de performance énergétique. * L’écosystème d’innovation verte : créer un centre national d’innovation verte et un réseau de laboratoires de pointe sur l’énergie et les matériaux. * Les ressources humaines et la coopération internationale : former une main-d’œuvre "verte et numérique", attirer les experts de la diaspora et renforcer les partenariats dans les technologies propres et bas carbone. Selon Trân Quôc Cuong, directeur du Département des sciences sociales, humaines et naturelles du ministère des Sciences et des Technologies

Nhi Anh - Câm Sa / CVN