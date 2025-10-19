Le caoutchouc vietnamien poursuit sa montée en gamme

Malgré un environnement économique mondial instable, l’industrie du caoutchouc vietnamienne affiche des signes positifs au cours des neuf premiers mois de 2025. Grâce à une production stable, à la hausse des prix à l’exportation et à une stratégie axée sur la durabilité, le Vietnam renforce progressivement sa position sur le marché international.

Selon les données du Département des exportations du ministère de l’Industrie et du Commerce, le pays a exporté environ 1,3 million de tonnes de caoutchouc, pour une valeur de 2,32 milliards de dollars. Si le volume reste quasiment inchangé par rapport à 2024, la valeur des exportations a progressé de 10,8%, traduisant une montée en gamme et une amélioration des prix. Rien qu’en septembre 2025, les exportations ont atteint 200.000 tonnes, soit 342 millions de dollars.

Promotion de la certification durable

Les entreprises vietnamiennes accélèrent la certification durable à travers les standards internationaux FSC et PEFC, afin de répondre aux exigences environnementales et sociales des marchés développés.

Parallèlement, le secteur s’oriente vers la transformation à haute valeur ajoutée - gants médicaux, pneus ou matelas en caoutchouc - dont la valeur peut être multipliée par deux ou trois par rapport aux produits semi-finis.

Les grands groupes, tels que le Groupe du caoutchouc du Vietnam (VRG), investissent massivement dans la technologie de transformation, la traçabilité et la gestion durable des plantations. Le pays cherche également à diversifier ses débouchés vers le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud, des régions encore peu exploitées mais à fort potentiel.

Lors du 10e Congrès du Parti du VRG, le 22 juillet 2025 à Hô Chi Minh-Ville, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a appelé le VRG à affirmer son rôle moteur dans la croissance verte et le développement durable, en intégrant technologie, gouvernance moderne et responsabilité environnementale.

Lê Thanh Hung, directeur général du VRG, a rappelé lors d’une conférence sectorielle le 12 août 2025 que la restructuration de la filière bois et caoutchouc n’était "pas seulement une exigence économique, mais aussi une stratégie de développement durable visant à renforcer la valeur ajoutée, réduire la dépendance aux exportations de matières premières et améliorer la compétitivité internationale".

Selon les prévisions des experts, la demande mondiale de caoutchouc naturel devrait encore croître au dernier trimestre 2025, notamment en Chine, en Inde et aux États-Unis. Le Vietnam pourrait ainsi exporter jusqu’à 1,8 million de tonnes, générant 3,2 à 3,4 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, confirmant sa place parmi les trois premiers exportateurs mondiaux.

Texte et photo : Truong Giang/CVN