Vers la levée de la "carte jaune" : Hung Yên intensifie ses actions contre la pêche INN

Déterminée à contribuer à la levée de la "carte jaune" infligée par la Commission européenne, la province de Hung Yên (Nord) redouble d’efforts pour prévenir et sanctionner la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Grâce à la mobilisation coordonnée des autorités et à la prise de conscience croissante des pêcheurs, la gestion des activités de pêche se professionnalise et progresse vers une exploitation durable des ressources marines.

Photo : VNA/CVN

Des progrès tangibles dans la gestion et la sensibilisation

Selon le Département provincial de la mer et des produits aquatiques, Hung Yên compte actuellement 734 bateaux de pêche disposant de licences officielles et enregistrés dans la base de données nationale VnFishbase, soit un taux de 100%. L’ensemble des navires de plus de 15 m ont installé le dispositif de surveillance du suivi des navires (VMS) et ont reçu un certificat sanitaire ; 99% des bateaux de plus de 12 m ont été inspectés et certifiés conformes aux normes techniques.

Durant les dix premiers mois de 2025, aucun navire de Hung Yên n’a perdu le signal de suivi pendant plus de 10 jours ni violé les eaux étrangères ; les interruptions de signal de plus de 6 heures ont diminué de manière significative par rapport à 2024.

Le Département de la mer et des produits aquatiques assure une surveillance continue 24h/24 et 7j/7 via le système du Département général des produits aquatiques. Vingt-quatre comptes de suivi ont été partagés avec les gardes-frontières, le Comité provincial de prévention des catastrophes naturelles et les autorités locales afin de contrôler les activités de pêche et d’assurer les opérations de recherche et de sauvetage en cas d’incident en mer.

Depuis le 1er juillet, le Service de l’agriculture et de l’environnement s’est vu confier la gestion des ports de pêche. Trois bornes électroniques (tablettes Kiosk) ont été installées aux ports de Cua Lân et Tân Son pour faciliter la traçabilité électronique des produits de la mer (eCDT VN). Tous les capitaines de navires ont été formés à l’utilisation de cette application. Depuis le début de l’année, plus de 3 800 opérations d’entrée et de sortie de port ont été enregistrées électroniquement, renforçant la transparence et l’efficacité de la gestion.

Parallèlement, des campagnes de sensibilisation à la lutte contre la pêche INN sont menées à grande échelle, contribuant à améliorer la conscience des pêcheurs. À Thai Thuy, par exemple, tous les propriétaires et capitaines de navires ont signé un engagement à ne pas enfreindre les réglementations, à respecter les zones autorisées et à tenir à jour leurs journaux de pêche.

Renforcer le contrôle et sanctionner les infractions

Depuis le début de l’année, les forces compétentes - garde-frontières et inspection des pêches - ont intensifié les patrouilles et contrôles aux ports et en mer, sanctionnant strictement les infractions liées à la pêche illégale. Le montant total des amendes dépasse 300 millions de dôngs, visant principalement les violations telles que la pêche hors zone, l’utilisation d’équipements électriques interdits ou l’absence de documents d’enregistrement.

Selon Hoàng Minh Giang, chef du Département de la mer et des produits aquatiques, la fermeté dans l’application des sanctions a eu un effet dissuasif fort et a permis d’élever le niveau de conformité des pêcheurs, marquant une évolution réelle dans l’application de la législation sur la pêche.

Surmonter les difficultés

Malgré ces résultats encourageants, Hung Yên fait encore face à de nombreux défis. Certains cadres nouvellement affectés manquent d’expérience dans la gestion des activités de pêche ; les infrastructures portuaires restent limitées, notamment à Tân Son et Cua Lân, où il manque encore des installations essentielles comme des toitures de déchargement ou des systèmes de traitement des eaux usées.

Selon Dô Quy Phuong, directeur adjoint du Service de l’agriculture et de l’environnement, la province poursuivra le renforcement de la coopération intersectorielle pour intensifier les patrouilles, les contrôles et les sanctions, en particulier contre les navires perdant le signal VMS, opérant en zones interdites ou utilisant des substances explosives. Un dispositif de surveillance continue 24h/24 est maintenu afin de détecter et prévenir à temps toute violation dans les eaux étrangères.

La province accélère également le dragage du chenal d’accès au port de Tân Son pour obtenir prochainement la reconnaissance officielle de port de catégorie II, tout en renforçant la responsabilité des dirigeants locaux dans la gestion des flottilles et la prévention des infractions IUU.

Hung Yên a en outre proposé au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de finaliser et d’améliorer les logiciels de gestion électronique - VMS, eCDT, VnFishbase - et d’émettre des directives claires sur le traitement des navires ne respectant pas l’obligation de débarquement dans les ports désignés.

Grâce à la détermination politique, à la mobilisation coordonnée des autorités et aux changements positifs dans la conscience des pêcheurs, la province de Hung Yên confirme son engagement concret dans la levée de la “carte jaune”, contribuant à la préservation des ressources halieutiques et à la construction d’une pêche vietnamienne durable et responsable.

VNA/CVN