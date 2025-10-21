Festival de la gastronomie végétarienne 2025 multiplie le mode de "vie verte"

Dans l'après-midi du 20 octobre 2025, dans la mégapole du Sud, le Comité populaire du quartier de Bình Phú, en collaboration avec l'Association culinaire de Hô Chi Minh-Ville (FBA), a organisé une conférence de presse pour présenter le Festival de la gastronomie végétarienne 2025 - Green Food Festival 2025.

>> Les restaurants végétariens bondés au 7e mois lunaire

>> Le restaurant végétarien Du Yên dans le guide Michelin : l’excellence à chaque bouchée

>> La cuisine végétarienne de Huê enchante sur le National Geographic Traveller

C’est une édition d'une envergure sans précédent, avec un buffet végétarien proposant plus d’une centaine de plats délicieux des trois régions du pays. Prévu du 31 octobre au 4 novembre au parc de Bình Phú, dans le quartier de Bình Phú, et placé sous le thème "Délicieux par le goût - Sain par le cœur", cet événement vise à honorer les valeurs culturelles de la cuisine végétarienne vietnamienne et à diffuser le message de "Vie verte - Vie saine".

SelonNguyễn Tấn Việt, président de la FBA et responsable du comité d'organisation : "Suite au succès du Festival de la gastronomie végétarienne en 2023, l'édition de cette année demeure l'un des événements phares de l'industrie culinaire de Hô Chi Minh-Ville, rassemblant des centaines de stands de restaurants, d'entreprises, de chefs, d'artistes culinaires et de marques végétariennes renommées. Le festival vise non seulement à promouvoir la quintessence de la cuisine végétarienne vietnamienne, mais aussi à encourager la communauté à adopter un mode de vie écologique et respectueux de l'environnement".

De son côté, Nguyễn Thị Hằng, vice-présidente du Comité populaire du quartier de Bình Phú, a déclaré que "Nous saluons et soutenons un événement porteur de nombreuses valeurs humanistes comme le Festival de la gastronomie végétarienne 2025. C'est non seulement l'occasion pour les citoyens et les touristes de savourer la quintessence de la cuisine végétarienne vietnamienne, mais aussi l'occasion de s'unir pour bâtir une communauté de vie verte sans déchets et pleine d’amour et de partage".

Plus de 200 stands de restaurants

Organisé sur une superficie de plus de 7 ha, le Festival de la cuisine végétarienne 2025 propose également une série d'activités riches, telles que des démonstrations de plats végétariens artistiques, des tables rondes sur la nutrition et la santé verte, des expositions d'ingrédients végétariens vietnamiens, des séminaires internationaux de cuisine végétarienne, des forums sur le tourisme vert - la cuisine verte - l'économie verte et le développement durable, ainsi que des programmes musicaux et d'échanges culturels.

Selon le comité d’organisation, l'édition de cette année devrait attirer plus de 200 stands d'entreprises, de restaurants, de marques de produits végétariens et d'OCOP, ainsi que 150.000 visiteurs pendant les jours d’organisation. Via cet événement, on veut confirmer que Hô Chi Minh-Ville est un nouveau symbole du mouvement de la cuisine verte, d'un mode de vie vert et de la responsabilité sociale, et un centre de diffusion de la culture culinaire végétarienne et d'un mode de vie vert et durable au Vietnam.

Selon les organisateurs, l'espace du festival est conçu selon le modèle "Festival vert - sans déchets", avec le soutien du Réseau des banques alimentaires du Vietnam (Foodbank Vietnam) et du projet GreenHero. En outre, l'activité "Cuisine de l'amour - 1.000 repas gratuits", sera également organisée par le "Chef Action Network", Foodbank Vietnam, la FBA et l'équipe de bénévoles de l'Association municipale des artistes, afin de partager l'amour et de diffuser l'esprit de bénévolat au sein de la communauté.

De nombreuses activités enrichissantes

Dans le cadre du festival, de nombreuses activités spécialisées sont également organisées à cette occasion. Parmi celles-ci, on compte le colloque international sur l'alimentation végétarienne, placé sous le thème "Tendances de l'alimentation verte et développement durable", celui sur "le tourisme vert et l'économie verte - Alimentation verte et développement durable", le concours "Green Master Chef Vietnam 2025", celui de "Green Future Chef Vietnam 2025", celui de barmans de "Healthy Drink Vietnam 2025", les activités de la "Fête du recyclage", l'espace d’expériences, le programme caritatif et communautaire "Repas végétarien d’amour dans le quartier de Bình Phú - soutenir les enfants, les personnes âgées et les personnes défavorisées, et répandre la gentillesse", etc.

Le Festival de l'alimentation végétarienne 2025 marque une étape importante dans la tendance "Alimentation verte - Ville verte - Avenir vert" à Hô Chi Minh-Ville. Plus qu'un événement culturel, c'est aussi un mouvement social pour "Chaque plat est un message - chaque participant est un messager pour diffuser le mode de vie vert" et "Le végétarisme pour la santé - Vivre vert pour notre planète".

Le Festival de la cuisine végétarienne 2025 sera diffusé en direct à la Télévision de Hô Chi Minh-Ville (HTV), en Livestream sur TikTok et AnchayTV.

Texte et photos : Tân Dat/CVN