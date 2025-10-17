Le café vietnamien franchit un cap historique à l’export

L’année 2025 marque une étape clé pour l’industrie vietnamienne du café, tant en production qu’en valeur à l’exportation. Porté par la demande mondiale et par une stratégie axée sur la qualité et la durabilité, le café vietnamien poursuit son ascension sur les marchés internationaux.

Selon le Département de l'import-export (ministère de l’Industrie et du Commerce), en septembre 2025, le Vietnam a exporté environ 84.000 tonnes de café pour 477 millions de dollars, soit une hausse de 63,5% en volume et de 66,3% en valeur sur un an.

Fin septembre, le total des exportations atteignait 1,24 million de tonnes, générant 7,91 milliards de dollars, soit +11,7 % en volume et +62,2% en valeur par rapport à 2024. Le Robusta reste dominant avec près de 950.000 tonnes, selon l’Association du café et du cacao du Vietnam (VICOFA).

En parallèle, les segments à plus forte valeur ajoutée - cafés transformés, cafés de spécialité et produits à indication géographique - connaissent une croissance soutenue, traduisant la transition du pays vers une production plus qualitative.

Expansion mondiale

Le marché américain s’impose comme un moteur majeur, avec une croissance des importations de café vietnamien estimée à 163% en 2025. L’évolution des politiques tarifaires et la demande accrue pour des produits durables favorisent l’intégration du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Selon Nguyên Nam Hai, président de la VICOFA, cette performance résulte aussi des accords de libre-échange (ALE/FTA), qui ont permis d’élargir les débouchés, tout en réduisant les droits de douane et les barrières commerciales.

Outre les États-Unis, le Vietnam exporte vers des marchés clés comme l’Allemagne, l’Italie et le Japon, affichant une croissance continue par rapport à 2024. Parallèlement, les entreprises vietnamiennes renforcent leur présence au Royaume-Uni et au Canada avec des cafés de spécialité et des produits emballés, contribuant à construire une véritable marque nationale du café.

Vers un développement durable

L’année 2025 marque aussi un tournant vers une production plus verte. Les entreprises investissent dans des procédés respectueux de l’environnement, réduisent les émissions de carbone et adoptent des normes internationales. L’objectif : renforcer l’image d’un café vietnamien durable, responsable et compétitif.

Avec cette dynamique, le Vietnam devrait dépasser la barre des 8 milliards de dollars d’exportations d’ici la fin de 2025. Une performance portée par la combinaison d’une production stable, de prix élevés, d’une expansion des marchés et d’une stratégie tournée vers la durabilité.

Texte et photo : Truong Giang/CVN