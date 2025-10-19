Un rebond économique attendu au 4e trimestre

Dans un contexte mondial incertain, l’économie vietnamienne a su préserver sa stabilité macroéconomique au cours des neuf premiers mois de 2025. Un essor économique est anticipé pour le dernier trimestre.

>> Des projets visant à porter le PIB par habitant à 8.500 dollars d'ici 2030

>> Le Vietnam dépasse les prévisions mondiales avec une croissance de 8,23%

>> Le PIB du Vietnam en hausse de 7,85% sur les neuf premiers mois de l'année

Selon Nguyên Bich Lâm, économiste et ancien directeur général de l’Office général des statisti-ques (aujourd’hui l’Office national des statistiques), le dernier trimestre de l’année devrait être une “phase d’accélération”, tirant parti des performances de l’exportation, du tourisme, de la consommation intérieure et du décaissement de l’investissement public pour générer un nouvel élan, servir de base à l’objectif de croissance annuelle et préparer les perspectives économiques pour 2026.

Photo : VNA/CVN

Base durable de croissance

On peut déjà dessiner les perspectives pour les mois à venir. Les marchés clés (États-Unis, Union européenne, Asie du Nord-Est) pourraient relancer les commandes d’électronique et de textile. Le tourisme et les services devraient poursuivre leur rebond durant la saison festive de fin d’année. L’investissement public pourrait en particulier constituer un levier majeur lorsque le gouvernement accélérera la mise en œuvre des projets d’infrastructures stratégiques. Cette dynamique soutient la production dans de nombreux secteurs et renforce la connectivité économique à moyen et long terme. L’investissement privé devrait également s’améliorer grâce aux mesures de soutien aux crédits et à un regain de confiance lié aux signaux positifs des marchés boursier et immobilier.

Pour que cette ambition devienne réalité, plusieurs actions sont cruciales : il faut maintenir la stabilité macroéconomique, contrôler l’inflation, adopter une gestion flexible des politiques budgétaires et monétaires, accélérer le décaissement des investissements publics, améliorer la qualité des flux d’investisse-ments directs étrangers (IDE), développer les infrastructures et les ressources humaines, accélérer la transformation numérique, promouvoir l’économie verte et circulaire pour établir une base durable de croissance à long terme.

Avec les résultats économiques obtenus au cours des neuf premiers mois de l’année, le quatrième trimestre 2025 pourrait marquer une phase de percée, permettant d’atteindre les objectifs de développement socio-économique de l’année. Cette dynamique contribuerait à donner un nouvel élan à l’économie vietnamienne à l’approche de 2026, porteuse de perspectives plus favorables. Toutefois, des défis demeurent : consommation intérieure encore faible, prudence du secteur privé et lenteur de la mobilisation des fonds publics. Les experts considèrent le quatrième trimestre comme une étape charnière pour atteindre les objectifs annuels et préparer l’élan de 2026.

Cependant, la demande intérieure se redresse lentement pour devenir un véritable moteur. La taille moyenne des nouveaux projets d’IDE tend à diminuer, reflétant une concurrence régionale accrue et des exigences croissantes en matière de transparence et de soutien institutionnel. Certains projets stratégiques sont retardés par des lenteurs administratives, des difficultés de libération des terrains et des capacités de gestion limitées, réduisant l’effet d’entraînement attendu de l’investissement public. Dans le monde, les tensions commerciales, les politiques protectionnistes, les fluctuations des prix de l’énergie ainsi que l’instabilité géopolitique constituent également des menaces pour les exportations et les investissements.

Perspectives de développement

Dans son rapport “Perspectives de développement asiatique” publié le 30 septembre dernier, la Banque asiatique de développement (BAD) a révisé à la hausse ses prévisions de croissance économique pour le Vietnam en 2025, les portant à 6,7%, contre 6% initialement prévus. Le rapport remarque que l’économie vietnamienne maintient une forte résilience face aux incertitudes croissantes, notamment en raison des droits de douane américains élevés.

Shantanu Chakraborty, directeur national de la BAD au Vietnam, a souligné que 2025 serait une année difficile pour le pays, l’économie mondiale étant confrontée à des mesures tarifaires strictes, le Vietnam étant particulièrement touché par les droits de douane américains élevés. Cependant, dans ce contexte, l’économie vietnamienne a enregistré une croissance impressionnante de 7,5% au premier semestre, son plus haut niveau depuis 2010, grâce à des politiques gouvernementales favorables et à une hausse des exportations avant l’entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains. La BAD prévoit un ralentissement de la croissance au second semestre 2025 en raison de l’impact des droits de douane punitifs entrés en vigueur le 7 août. L’inflation devrait s’établir à 3,9% en 2025, avant de légèrement diminuer pour atteindre 3,8% en 2026.

Nguyên Ba Hung, économiste en chef de la BAD au Vietnam, a averti que les perspectives économiques du pays restaient exposées à de nombreux risques, notamment liés à des facteurs externes tels que les droits de douane américains et l’instabilité mondiale et le ralentissement de la croissance des principales économies. Face à ces défis, la BAD a révisé ses prévisions de croissance pour le Vietnam en 2026, les réduisant de 6,5% à 6,0%, en raison des effets des droits de douane et d’un environnement mondial plus défavorable.

L’United Overseas Bank (UOB) de Singapour a relevé ses prévisions de croissance du PIB du Vietnam pour 2025 à 7,5%, contre 6,9%, soulignant la résilience et le dynamisme de l’économie malgré les risques et incertitudes liés aux droits de douane. Selon l’unité de recherche sur l’économie mondiale et les marchés de l’UOB, le PIB du Vietnam a progressé de 7,52% au premier semestre par rapport à l’année précédente, soit le rythme le plus rapide sur la période janvier-juin depuis 2011. Ces solides résultats du premier semestre ont été principalement portés par une hausse de 14% des exportations en glissement annuel.

Thê Linh/CVN