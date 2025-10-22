Vietnam et Japon coopèrent dans le développement de l'agriculture verte

Une conférence de promotion des investissements a eu lieu le 21 octobre à Tokyo, marquant un engagement fort en faveur du développement d'une riziculture de haute qualité et à faibles émissions dans le Delta du Mékong, en parfaite synergie avec la croissance verte de la région.

L'événement, organisé conjointement par le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère japonais de l'Agriculture, des forêts et de la pêche, et l'ambassade du Vietnam au Japon, a attiré plus de 150 délégués des deux nations, dont plus de 70 entreprises japonaises manifestant un vif intérêt pour l'investissement dans l'agriculture verte vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Sous la coprésidence de Trân Thanh Nam, vice-ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, Watanabe Yoichi, vice-ministre japonais de l'Agriculture, des forêts et de la pêche, et Pham Quang Hiêu, ambassadeur du Vietnam au Japon, les débats ont mis en lumière le rôle crucial de la collaboration bilatérale.

Dans son allocution d'ouverture, l'ambassadeur Pham Quang Hiêu a salué le soutien japonais au Vietnam, qui va au-delà des simples ressources financières et des technologies agricoles avancées. Il a notamment souligné l'inspiration fournie par le Japon en matière de développement durable, de normes de qualité rigoureuses et de responsabilité environnementale.

Cette coopération fructueuse a déjà engendré des modèles exemplaires, allant de la production agricole de haute technologie dans la province de Lâm Dông à la transformation des produits agricoles dans le Delta du Mékong, en passant par des programmes de formation de ressources humaines agricoles hautement qualifiées.

L'ambassadeur a ensuite mis en évidence la vulnérabilité critique du Delta du Mékong, le principal grenier à riz d'Asie du Sud-Est, face aux défis majeurs du changement climatique, de l'intrusion saline et de l'affaissement des terres. Cette situation impérieuse exige une transition rapide vers un modèle de développement plus écologique, intelligent et résilient.

C'est dans cette optique que le Vietnam a lancé le projet ambitieux de développement durable d’un million d’hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions, visant une croissance verte dans le delta du Mékong d'ici 2030. Ce projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 15 à 20%, à accroître les revenus des agriculteurs de 10 à 15%, et à établir une marque distinctive pour le riz vietnamien sur le marché international, le positionnant comme "vert, propre, faible émission".

Pour concrétiser cette vision, l'ambassadeur a réaffirmé le besoin du Vietnam de partenaires dotés d'une vision et de capacités, désignant le Japon comme un modèle exemplaire. Il a exprimé sa ferme conviction que les nombreux protocoles d'accord et accords de coopération signés lors de la conférence ouvriront la voie à des collaborations multi-niveaux et multi-secteurs, englobant la recherche, le transfert de technologie et des investissements concrets dans les localités du Delta du Mékong.

L'ambassadeur a également formulé l'espoir que de nombreuses délégations d'entreprises et d'experts japonais se rendront prochainement au Vietnam pour explorer les zones de matières premières, partager leurs connaissances, leurs technologies et leur esprit d'innovation.

En conclusion, le vice-ministre vietnamien Trân Thanh Nam a salué les contributions substantielles des délégués, dont les discussions ont permis d'exprimer des aspirations, d'identifier des problématiques, de proposer des solutions et de présenter des avantages technologiques pour trouver de nouvelles opportunités de coopération et de développement mutuel. Il a invité les entreprises japonaises à apporter leurs technologies agricoles de pointe au Vietnam afin de participer activement au développement de la riziculture de haute qualité et à faibles émissions, en synergie avec la croissance verte du Delta du Mékong.

Photo : VNA/CVN

Au cours de la conférence, les agences et entreprises des deux parties ont échangé et finalisé de nombreux points figurant dans les protocoles d'accord, marquant une avancée concrète dans la coopération en matière d'investissement et de transfert de technologie entre le Vietnam et le Japon.

Les domaines de collaboration prioritaires incluent l'application de l'intelligence artificielle (IA), du big data, de la robotique agricole, de la mécanisation synchronisée, de la surveillance et de la réduction des émissions de carbone dans la culture, ainsi que la transformation profonde et la réutilisation des sous-produits du riz.

Ces initiatives visent à bâtir un écosystème de coopération multi-niveaux, connectant les agences de gestion, les instituts de recherche, les entreprises, les coopératives et les agriculteurs, contribuant ainsi à promouvoir la croissance verte, l'économie circulaire et une sécurité alimentaire durable.

VNA/CVN