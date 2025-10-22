Plan d’action pour le mois de l’opération renforcée contre la pêche INN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la Décision N°2310 promulguant le Plan d'action pour le mois de l'opération renforcée contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et pour le développement durable du secteur halieutique vietnamien.

Le plan vise à renforcer la gestion, à éradiquer toute violation liée à la pêche INN et à prévenir la présence de navires vietnamiens opérant illégalement dans les eaux étrangères.

L'objectif est clair : d'ici le 15 novembre 2025, aucune perte de connexion au système de surveillance des navires (VMS) ne devra dépasser six heures sans notification de position vers le port, tous les navires dont la déconnexion excède dix jours devront être immédiatement rappelés au port, et aucun navire ne devra franchir les limites autorisées d'exploitation en mer.

Photo : VNA/CVN

L’accent est mis sur la transition des activités de pêche interdites vers d'autres types de pêche afin de protéger les ressources halieutiques, ainsi que sur le passage de la pêche à l'aquaculture, et vers d'autres métiers permettant de garantir l'emploi, les revenus et les moyens de subsistance des populations. Parallèlement, une transformation numérique est encouragée, avec la digitalisation complète du processus de gestion des activités de pêche sur une plateforme électronique.

Le plan affirme la détermination du Vietnam à lever l'avertissement du "carton jaune" imposé par la Commission européenne lors de la prochaine mission d'inspection. Il vise également à renforcer la gouvernance durable des pêches et à rehausser la responsabilité internationale du pays en matière de protection de l'environnement marin et des écosystèmes.

Les tâches et mesures prioritaires à mettre en œuvre d'ici le 15 novembre 2025 comprennent : l'amélioration du cadre juridique sur la pêche, la gestion de la flotte, le contrôle des activités des navires de pêche, la traçabilité des produits halieutiques et l'application de la loi pour sanctionner les infractions.

Concernant la traçabilité des produits de la pêche nationale, il est prévu de finaliser et de déployer de manière uniforme le système de journaux électroniques de pêche et de commerce (e-logbook) ainsi que le système eCDT dans tous les ports de pêche, y compris les ports privés.

Parallèlement, les infrastructures informatiques (ordinateurs de bureau, tablettes, connexion Internet) seront renforcées dans les ports pour permettre aux pêcheurs de mettre à jour les données dans les systèmes VNeID, garde-côtes, e-logbook et eCDT.

VNA/CVN