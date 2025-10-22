Exportation de café vietnamien : un record historique à 8,4 milliards de dollars

La campagne de café 2024-2025 s’est clôturée sur un résultat exceptionnel. Les exportations de café du Vietnam ont atteint 8,4 milliards de dollars, marquant une progression d’environ 60% par rapport à la campagne précédente.

C’est un exploit que même les agriculteurs jugent inattendu et c'est une récolte particulièrement favorable aux producteurs.

Depuis début octobre, la récolte 2025-2026 bat son plein. Le prix au Vietnam avoisine actuellement les 115.000 dôngs le kilo, soit près de 5.000 dôngs de plus qu'au début de la campagne précédente. Sur le marché mondial, le café Robusta, principale variété vietnamienne, se maintient à un niveau élevé, entre 4.500 et 4.600 dollars la tonne. De son côté, l’Arabica a récemment franchi la barre des 9.000 dollars la tonne, ce qui renforce indirectement la compétitivité du Robusta vietnamien.

À Dak Lak, au cœur du bassin caféier du pays, le directeur de la coopérative Eatu déclare que le prix actuel est un jamais‑vu pour le démarrage d’une nouvelle récolte. Il ajoute que la hausse persistante des prix incite les producteurs à intensifier les soins aux plantations et à anticiper une amélioration des rendements.

Un négociant dans la province de Lâm Dông explique que, bien que les prix soient déjà élevés, de nombreuses exploitations ont préféré stocker la marchandise en attendant un cours plus favorable - un signe de confiance renouvelée dans le marché.

Selon l’Association du café et du cacao du Vietnam (Vicofa), cette performance ne repose pas seulement sur la quantité, mais aussi sur la qualité. La campagne 2024-2025 a vu l’exportation de plus de 1,5 million de tonnes de café, soit une hausse de près de 6% en volume. L'association souligne que l’objectif est désormais d’atteindre un chiffre d’affaires de dix milliards de dollars dans les années à venir.

"Pour la nouvelle campagne 2025-2026, la productivité du café devrait augmenter d’environ 10%, tandis que les prix resteront favorables aux exportations vietnamiennes", a estimé Nguyên Nam Hai, président de Vicofa.

Selon lui, le "flux du café" connaîtra de nombreuses fluctuations en raison des politiques commerciales et tarifaires. En témoignent les récentes variations ayant entraîné une forte hausse des prix du café arabica, un produit dans lequel le Brésil et la Colombie disposent d’un avantage comparatif. Cette augmentation du prix de l’arabica devrait tirer vers le haut le prix du robusta vietnamien, ouvrant ainsi des perspectives optimistes pour le café du Vietnam au cours de la nouvelle campagne.

Pour y parvenir, le Vietnam se concentre sur la transformation en profondeur de sa filière : renforcement de la chaîne de valeur, développement du café de spécialité, certification de durabilité et promotion de l’image de marque internationale.

Le partenariat avec l’Association américaine du café de spécialité figure parmi les ambitions de la filière, a dit Nguyên Hai Nam.

