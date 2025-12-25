La vision des sciences, des technologies et de la transformation numérique

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a mis l’accent jeudi 25 décembre sur les actions de percée et la diffusion des résultats comme mot d’ordre pour 2026, marquant ainsi une transition de la phase de démarrage et de développement en 2025 à une période d’accélération du développement scientifique, technologique, de l’innovation et de la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Le leader du Parti, également président du Comité central de pilotage pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, a fait ces remarques lors de la conférence dudit Comité destinée à faire le bilan de l’année 2025 et à définir des objectifs prioritaires pour 2026.

Les rapports présentés lors de cette conférence ont révélé que le Parti, l’Assemblée nationale et les agences gouvernementales ont promulgué de nombreux textes législatifs relatifs aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique, notamment des politiques de percée qui ont permis de lever les obstacles institutionnels.

Photo : VNA/CVN

Les ressources allouées aux sciences, aux technologies et à la transformation numérique ont été renforcées, le budget de l’État y consacrant désormais 3% du budget national. La transformation numérique nationale a continué de progresser, avec la mise en service et l’efficacité croissante de plateformes clés telles que la Base de données nationale de la population, le Portail national des services publics et l’application d’identification électronique VNeID, notamment grâce à la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Améliorer la transparence et l’efficacité de la gouvernance

Le nombre de dossiers administratifs en ligne a augmenté, tandis que les procédures administratives ont été simplifiées, permettant ainsi aux citoyens et aux entreprises d’économiser des milliers de milliards de dôngs et d’améliorer la transparence et l’efficacité de la gouvernance.

La science, la technologie et l’innovation ont progressivement adopté une approche plus systématique, en phase avec les tendances mondiales et les secteurs prioritaires. La coopération internationale s’est intensifiée et la participation des entreprises technologiques et des fonds d’investissement a contribué à créer les premiers moteurs de la commercialisation des résultats de la recherche et du développement de produits à forte valeur ajoutée.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que l’année 2026 revêt une importance particulière, puisqu’elle marque le début de la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti. Dès le début du nouveau mandat, le Comité central du Parti adoptera deux résolutions stratégiques : l’une portant sur la transformation du modèle de développement national fondé sur la science et la technologie, et l’autre sur la mobilisation des ressources pour une croissance économique à deux chiffres.

Cela souligne le rôle fondamental et indispensable des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, qui ne sont plus une option mais une nécessité pour le développement rapide et durable du Vietnam, a-t-il déclaré.

Le leader du Parti a appelé les ministères, les secteurs et les collectivités locales à s’attaquer sérieusement aux lacunes et aux retards persistants. La capacité de mise en œuvre, la rigueur dans l’action et les résultats concrets seront déterminants, a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité de passer d’une approche fondée sur la planification à une approche axée sur les objectifs et les produits, d’un suivi des progrès à une évaluation de l’efficacité, et d’une mise en œuvre partielle à une réalisation complète.

Les comités du Parti et les chefs de ministères, de secteurs, d’agences et de collectivités locales doivent assumer la responsabilité directe des progrès et des résultats, en reliant les résultats aux mécanismes d’évaluation, d’émulation et de responsabilisation, a-t-il souligné.

Les tâches prioritaires comprennent l’achèvement des cadres d’architecture numérique et de données nationaux, le développement des infrastructures et des bases de données, le déploiement des technologies stratégiques, la formation de ressources humaines hautement qualifiées et l’amélioration des compétences numériques dans l’ensemble de la société. Les organismes compétents doivent également veiller à ce que les documents d’orientation des lois adoptées en 2025 entrent en vigueur au plus tard au premier trimestre 2026.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité de développer des applications et des produits concrets au service du développement socio-économique et des besoins de la population, la satisfaction du public et des entreprises étant l’objectif ultime. La transformation numérique doit être étroitement liée aux réformes administratives, à la rationalisation des organisations et au fonctionnement efficace du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Il a insisté sur l’importance de concentrer les ressources sur les technologies stratégiques et la commercialisation des produits, de renforcer les liens entre l’État, les établissements d’enseignement et les entreprises, et de privilégier les zones de haute technologie, les centres d’innovation et les villes intelligentes comme espaces d’expérimentation et de diffusion.

Photo : VNA/CVN

L’État doit jouer un rôle de facilitateur et se positionner comme premier client des produits scientifiques et technologiques, tout en garantissant la cybersécurité, la sécurité des données et la souveraineté numérique, conditions préalables au développement durable, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que la résolution N°57 du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale inaugura une nouvelle ère, plaçant la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique au cœur de la stratégie de développement du Vietnam.

Fort des fondements institutionnels posés en 2025, l’année 2026 doit impérativement être marquée par des actions novatrices et des résultats concrets, transformant les politiques en produits et les idées en valeur réelle pour la population et les entreprises, et contribuant ainsi à une croissance rapide et durable du Vietnam, a-t-il conclu.

VNA/CVN