Hô Chi Minh-Ville s'oriente vers un modèle de croissance fondé sur le savoir

La conférence internationale "Percées technologiques et innovation : bâtir l'avenir de Hô Chi Minh-Ville", point d'orgue de la Semaine de l'innovation, des sciences, des technologies et des startups (WISE HCMC+ 2025), s'est tenue le 27 novembre.

Cet événement illustre l'engagement résolu de la ville à poser les bases du développement scientifique et technologique pour les décennies à venir.

Lâm Dinh Thang, directeur du Service municipal des sciences et des technologies, a ouvert les débats en rappelant que dans la compétition mondiale actuelle, la puissance d'une nation se mesure à sa capacité à générer des connaissances et à maîtriser les technologies stratégiques.

En application de la Résolution 57-NQ/TW du Bureau politique, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de mettre en place un nouveau modèle de croissance fondé sur le savoir, articulé autour de trois axes stratégiques : la créativité, l'innovation et la transformation numérique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : entre 2021 et 2025, la productivité totale des facteurs (TFP) a contribué à plus de 50% de la croissance du PIBR.

L'écosystème local compte désormais plus de 2.000 startups, valorisées à 5,22 milliards de dollars, plaçant la ville au 5e rang des hubs d'Asie du Sud-Est.

Pour la période 2026-2030, Hô Chi Minh-Ville entend concentrer ses efforts sur trois orientations stratégiques : une percée institutionnelle et politique ; une percée en matière de technologie stratégique et d''écosystème d'innovation ; ainsi qu'une percée dans la gouvernance numérique et les ressources humaines numériques tout en œuvrant à façonner la génération future (NextGen) basée sur la collaboration intergénérationnelle, a déclaré Lâm Dinh Thang.

Daniel Theobald, cofondateur de MassRobotics (États-Unis), fondateur et directeur de l'innovation chez Vecna Robotics, a partagé des opportunités de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et les organisations internationales dans les domaines de la robotique, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et du développement de l'écosystème des startups.

Selon lui, au lieu de suivre des tendances technologiques de pure vitrine, la ville devrait privilégier le co-investissement dans la R&D, soutenir activement le dépôt de brevets, promouvoir la simulation et les essais, ainsi qu'élaborer et piloter des normes technologiques. Telles sont les bases de la création de valeur réelle et d'une compétitivité durable.

