Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur du maintien de la paix

Le 9 septembre, le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu à New York un débat public sur l’avenir du maintien de la paix onusien, à l’initiative de la présidence sud-coréenne du Conseil.

Dans son intervention, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné la nécessité d’adapter les opérations de maintien de la paix de l’ONU au contexte international actuel.

Photo : VNA/CVN

Il présenté quatre priorités : protéger les civils, notamment les femmes et les enfants ; promouvoir les efforts de réconciliation et la diplomatie préventive, valoriser les initiatives du Secrétaire général, afin de s’attaquer aux causes profondes des conflits, au-delà de la gestion des crises ; garantir le respect des obligations financières des États membres ; et tirer les leçons des expériences passées pour mieux adapter les futures missions.

Il a réaffirmé la conviction du Vietnam, forgée après plus d’une décennie de participation aux opérations de maintien de la paix, que le multilatéralisme est la voie la plus sûre vers une paix internationale durable. Le Vietnam continuera de collaborer avec ses partenaires pour contribuer à la paix et à la sécurité mondiales.

VNA/CVN