Un responsable de l’ONU salue les réalisations du Vietnam en huit décennies

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), le secrétaire général adjoint de l’ONU, Atul Khare, a félicité le peuple vietnamien et a souligné les réalisations remarquables du pays au cours des huit dernières décennies.

>> 80 ans de la Fête nationale : le Vietnam exprime ses remerciements

>> 80 ans de la Fête nationale : des dirigeants adressent leurs félicitations au Vietnam

>> Félicitations adressées au Vietnam à l’occasion de la Fête nationale

Photo : VNA/CVN

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à New York, le secrétaire général adjoint à l’appui aux missions et chef du Département de l’appui opérationnel de l’ONU a souligné que le Vietnam et l’ONU partageaient des missions historiques similaires.

Il y a 80 ans, l’ONU était fondée dans le but d’empêcher une troisième guerre mondiale et de promouvoir la paix, la liberté et une vie meilleure pour tous. Ce même esprit s’est également reflété dans la Déclaration d’indépendance du président Hô Chi Minh, le 2 septembre 1945, qui a proclamé la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

Le secrétaire général adjoint de l’ONU s’est dit fier du chemin parcouru par le Vietnam. D’un pays ayant besoin d’aide, le Vietnam est devenu une nation en plein développement, contribuant concrètement à la paix mondiale et au développement durable.

Il a cité comme exemple la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU depuis 2014. Des Casques bleus vietnamiens, notamment des policiers, des unités du génie et des hôpitaux de campagne de niveau 2, ont été déployés dans le cadre de missions de maintien de la paix de l’ONU en Afrique, contribuant ainsi au maintien de la paix et de la stabilité dans les zones de conflit.

Atul Khare a salué les efforts du Vietnam pour atteindre les 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, qui ont contribué à améliorer la vie des populations et à garantir que personne ne soit laissé pour compte.

Il a déclaré que le Vietnam avait réalisé des progrès impressionnants en matière de réduction de la pauvreté, d’éducation, d’autonomisation des femmes et d’accès à l’eau potable. Ces précieuses expériences sont partagées et utiles à de nombreux autres pays du monde.

VNA/CVN