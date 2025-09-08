Le Vietnam, co-coordinateur d'une résolution de l'ONU pour la prévention des futures pandémies

L’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a adopté la semaine dernière une résolution visant à préparer la réunion de haut niveau sur la prévention et la lutte contre les pandémies.

Photo : VNA/CVN

Cette résolution a été conjointement coordonnée par l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, et l’ambassadrice Paula Narvaez, cheffe de la Mission permanente du Chili.

La réunion de haut niveau sur la prévention et la lutte contre les pandémies se tiendra en septembre 2026 dans le cadre de la Semaine de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, sous le thème "Promouvoir une approche multilatérale et intergénérationnelle dans la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies et urgences sanitaires, fondée sur les principes d’équité et de solidarité".

La résolution encourage une large participation des États membres, des organisations internationales, des ONG, du secteur privé et des universitaires. L'objectif est de partager des expériences et de renforcer la coopération mondiale. Elle insiste sur l'urgence de renforcer la préparation aux futures crises sanitaires en adoptant une approche globale qui implique tous les organes de gouvernement et la société.

La résolution appelle à consolider l'engagement multilatéral et à renforcer la coopération entre les États membres et les agences de l'ONU, notamment l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle réaffirme aussi la nécessité de garantir un accès équitable et rapide aux vaccins afin de remédier aux lacunes dans la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies.

La désignation du Vietnam en tant que co-coordinateur de cette résolution par le président de l’Assemblée générale de l’ONU témoigne de la reconnaissance et de la confiance des Nations unies et de la communauté internationale envers les réalisations et les contributions positives du Vietnam dans la lutte mondiale contre les pandémies.

Lors de la séance, le vice-président de l’Assemblée générale de l’ONU, Gheorghe Leucă, au nom des États membres, a exprimé sa profonde gratitude aux deux ambassadeurs du Vietnam et du Chili pour leur initiative et leur engagement actif dans les consultations approfondies, contribuant significativement à faire avancer la préparation de cette importante et significative réunion de haut niveau.

VNA/CVN