ONU : l'Assemblée générale relance la conférence sur la solution à deux États

L'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a décidé vendredi 5 septembre de reprendre une conférence internationale de haut niveau sur la solution à deux États le 22 septembre, relançant ainsi un processus qui avait été suspendu cet été en raison de l'escalade de la violence au Moyen-Orient.

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une décision orale proposée par l'Arabie saoudite sur la reprise de la Conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États.

Après cette adoption, Israël et les États-Unis ont dit se désolidariser de cette conférence, affirmant que sa reprise prolongerait la guerre dans la bande de Gaza et encouragerait le Hamas.

Ting Wu, conseillère politique adjointe de la mission américaine auprès des Nations unies, a déclaré que son pays ne participerait pas à cette conférence.

La reprise de celle-ci pendant la semaine de haut niveau de l'AGNU offre à davantage de chefs d'État et de gouvernement l'occasion d'y participer.

Il reste à savoir si le président palestinien Mahmoud Abbas pourra assister en personne à cette conférence, les États-Unis ayant imposé une interdiction de visa aux responsables palestiniens.

