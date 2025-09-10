Le vice-PM Lê Thành Long promeut la coopération avec les partenaires japonais

Dans le cadre de sa visite au Japon, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a eu, le 8 septembre à Osaka, une série de rencontres avec le gouverneur de la préfecture d'Osaka, Yoshimura Hirofumi, le président de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon - Vietnam d'Osaka, Wada Kenji, ainsi que les présidents de l'Association d'amitié Japon - Vietnam de la région du Kansai, Nishimura Teichi, et de la ville de Sakai, Kato Hitoshi.

Lors des rencontres, le vice-Premier ministre s'est félicité du développement florissant du Partenariat stratégique global Vietnam - Japon et a proposé aux autorités d'Osaka de renforcer la coopération avec les localités vietnamiennes dans les domaines des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Il a suggéré d'ouvrir de nouvelles liaisons aériennes pour promouvoir le tourisme et les échanges entre les peuples, tout en appelant à un meilleur soutien à la communauté vietnamienne installée à Osaka en particulier et au Japon en général.

Le gouverneur d'Osaka Yoshimura Hirofumi a remercié le Vietnam pour sa participation à l'Exposition universelle 2025 Osaka - Kansai, rappelant que le pavillon vietnamien figure parmi les plus visités.

En rencontrant le président de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon - Vietnam d'Osaka, le vice-Premier ministre a invité ses membres à poursuivre la promotion des échanges de délégations ainsi que de la coopération économique, culturelle, touristique et des échanges entre les peuples entre Osaka et le Vietnam. Il leur a également demandé de continuer à soutenir la communauté vietnamienne résidant, étudiant et travaillant dans la préfecture.

En outre, le président de l'Association d'amitié de la région du Kansai s'est engagé à continuer de promouvoir les atouts et opportunités d'investissement du Vietnam auprès des entreprises et partenaires japonais.

Lors de sa rencontre avec le président de l'Association d'amitié Japon - Vietnam de la ville de Sakai, le vice-Premier ministre vietnamien a apprécié les contributions positives de l'Association pour connecter et promouvoir la coopération entre Sakai et de nombreuses localités du Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a également rencontré des représentants de la communauté vietnamienne de la région du Kansai. Il a écouté leurs propositions, notamment l'ouverture de centres d'enseignement du vietnamien et l'organisation d'examens de certification à l'étranger. Il a chargé les ministères concernés d'étudier ces suggestions.

Le même jour, il a visité l'entreprise Leximco dirigée par un entrepreneur vietnamien et inauguré le Vietnam House, centre destiné à promouvoir le commerce, l'investissement et le transfert de technologies entre les deux pays.

Enfin, le vice-Premier ministre a assisté à un concert spécial au théâtre Fenice Sakai, marquant le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

VNA/CVN