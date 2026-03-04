Le Vietnam réaffirme l’objectif de stabilité économique et d’une croissance d’au moins 10%

Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement tenue le 4 mars, le ministre Trân Van Son, porte-parole du gouvernement, a indiqué que le Premier ministre Pham Minh Chinh avait demandé aux ministères, secteurs et localités de mettre en œuvre rigoureusement les mesures visant à maintenir la stabilité macroéconomique, à maîtriser l’inflation et à préserver les grands équilibres, tout en visant une croissance de 10% ou plus.

Photo : VNA/CVN

Selon Trân Van Son, la réunion périodique du gouvernement pour le mois de février s’est tenue dans un contexte international marqué par des évolutions rapides et imprévisibles, notamment les nouvelles mesures tarifaires adoptées par les États-Unis. Par ailleurs, l’élargissement du conflit au Moyen-Orient perturbe le transport maritime et aérien mondial, affectant l’approvisionnement et les prix du carburant. Dans le même temps, au Vietnam, les ministères, secteurs et localités s’emploient activement à mettre en œuvre les résolutions du XIVᵉ Congrès du Parti et du Bureau politique.

Grâce à l’engagement du système politique, de la population et des entreprises, la situation socio-économique des deux premiers mois de 2026 affiche des résultats très positives. L’inflation est maîtrisée et les grands équilibres sont garantis. L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté d’environ 3% en moyenne sur les deux premiers mois, tandis que les marchés monétaire et des changes restent globalement stables. Le commerce extérieur a atteint 156 milliards de dollars (+22,2%), les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont bondi de 61,5%, et 64.500 entreprises ont intégré ou réintégré le marché (+29,4%). De nombreuses activités diplomatiques de haut niveau se sont déroulées, contribuant à rehausser la position du pays.

Photo : VNA/CVN

Toutefois, le gouvernement reconnaît des défis persistants, notamment la pression sur la gestion macroéconomique, la forte volatilité des prix de l’or et les besoins massifs en capitaux. Le Premier ministre a demandé d’évaluer rapidement les impacts du conflit au Moyen-Orient sur le Vietnam afin d’élaborer des scénarios et des mesures de réponse appropriés, tout en poursuivant une coordination étroite dans la mise en œuvre d’une politique monétaire proactive, flexible et efficace, associée à une politique budgétaire expansionniste, ciblée et adaptée.

S’agissant de la politique budgétaire, il a demandé d’étudier des solutions pour l’émission d’obligations d’État, d’obligations de projets et d’obligations des collectivités locales, tout en accélérant le développement efficace et durable du marché des capitaux, notamment des marchés boursier et obligataire des entreprises. Les centres financiers internationaux devront également être rapidement mis en service afin d’attirer des investisseurs de qualité.

En matière de gestion des marchés, des mesures strictes sur l'affichage des prix et la lutte contre la contrebande et les contrefaçons seront renforcées pour prévenir toute spéculation. Il faut garantir l'approvisionnement en électricité, en carburants et en matières premières essentielles.

Parallèlement, le Premier ministre a appelé à dynamiser les moteurs de croissance, tant traditionnels que nouveaux, à décaisser 100% des investissements publics pour 2026, à achever rapidement la mise en place du portail national d’investissement à guichet unique et à mettre en service une plateforme d’échange d’actifs numériques, tout en renforçant la promotion commerciale et la diversification des marchés d’exportation.

Il a appelé à accélérer la mise en œuvre de la Résolution N°57 du Bureau politique consacrée aux percées en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique, à promouvoir l’économie et la société numériques, à intensifier l’application de l’intelligence artificielle, à parachever le cadre institutionnel et juridique et à poursuivre la réforme des procédures administratives, etc.

VNA/CVN