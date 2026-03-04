Conflit au Moyen-Orient : le commerce vietnamo-israélien doit se maintenir

L’escalade des tensions impliquant Israël, les États-Unis et l’Iran nuit au climat des affaires et des investissements en Israël et dans l’ensemble du Moyen-Orient, tout en exerçant une pression supplémentaire sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, selon le conseiller commercial vietnamien en Israël, Lê Thai Hoà.

>> Les navires vietnamiens au Moyen-Orient renforcent les mesures de sécurité

>> Le Vietnam s'oppose au recours à la force contre les nations souveraines

>> Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

>> Hanoï exhorte à suspendre les voyages dans les zones de conflit du Moyen-Orient

Photo : VNA/CVN

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Tel Aviv, le conseiller commercial a indiqué que ce conflit, de plus en plus complexe et étendu, a plongé la situation sécuritaire et politique en Israël et dans plusieurs pays de la région dans une période d’instabilité. Certains pays ont fermé leur espace aérien et décrété l’état d’urgence, tandis que de nombreuses compagnies aériennes ont suspendu leurs vols à destination et en provenance d’Israël. Bien que les ports maritimes restent opérationnels, leur capacité est fortement réduite.

Au-delà des frappes de représailles directes entre l’Iran et Israël, des forces comme le Hezbollah au Liban et le mouvement houthi au Yémen ont intensifié leurs activités visant Israël. Notamment, les Houthis ont renforcé leur contrôle sur les navires transitant par les routes maritimes menant à la mer Rouge, un corridor maritime vital reliant l’Asie et l’Europe. Après plusieurs jours d’hostilités, aucun signe clair de désescalade n’est perceptible.

Évaluant l’impact immédiat, Lê Thai Hoà a déclaré que le conflit affecte négativement les échanges commerciaux entre le Vietnam et Israël, ainsi qu’entre le Vietnam et les autres marchés du Moyen-Orient, notamment à court terme. L’accroissement des risques incite les entreprises à la prudence dans leurs décisions d’investissement et dans la signature et l’exécution des contrats.

À moyen et long terme, il a mis en garde contre d’éventuelles perturbations ou déviations des liaisons maritimes et aériennes de transit entre l’Asie et l’Europe, ainsi que contre la flambée des prix du pétrole si l’Iran décidait de bloquer le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz. La hausse des tarifs de fret maritime, des prix des billets d’avion et des primes d’assurance pourrait faire grimper les coûts de production et intensifier les pressions inflationnistes non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans les économies du monde entier.

Face à cette situation, le conseiller commercial a exhorté les entreprises vietnamiennes à suivre de près l’évolution de la situation, à maintenir un contact régulier avec les compagnies maritimes et leurs partenaires – en particulier concernant les marchandises en transit – et à traiter rapidement les problèmes émergents. Il leur a également été conseillé de diversifier leurs marchés, d’élargir leurs réseaux de partenaires et de fournisseurs et de renforcer leurs mesures de gestion des risques et d’assurance des marchandises.

Lê Thai Hoà a déclaré que l’Office du commerce du Vietnam en Israël coordonne étroitement ses actions avec les autorités locales afin d’aider les entreprises et de leur fournir des informations actualisées sur le marché ainsi que des alertes précoces. Les entreprises rencontrant des difficultés sur le marché israélien sont invitées à contacter directement le Bureau pour obtenir des conseils.

À ce jour, aucune perte significative n’a été enregistrée dans les échanges commerciaux entre les entreprises des deux pays durant l’escalade actuelle, un signe positif dans un contexte d’incertitudes persistantes. Cependant, le conseiller commercial a averti que le conflit aurait un impact négatif sur la psychose et les échanges commerciaux à court terme.

Parallèlement, des perturbations partielles des approvisionnements provenant d’autres sources expliquent la forte demande d’importations en Israël, destinée à alimenter la production et la consommation nationales. Le pays importe chaque année pour environ 100 milliards de dollars de marchandises, dont près de 25 milliards de dollars de produits alimentaires, agricoles et de consommation, ce qui représente un potentiel considérable pour les exportateurs vietnamiens.

Lê Thai Hoà a souligné que, parallèlement à la gestion des contrats existants, les entreprises vietnamiennes devraient maintenir des liens étroits avec les principaux importateurs israéliens et leurs partenaires majeurs afin de se préparer à la période post-conflit et de se positionner pour tirer parti des opportunités de marché une fois la stabilité revenue.

VNA/CVN